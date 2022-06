Nowy pakiet sterownika AMD Software: PRO Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD udostępniła dzisiaj pakiet sterownika AMD Software: PRO Edition (wcześniej pod nazwą Radeon PRO Software for Enterprise) dla profesjonalnych kart graficznych Radeon PRO. Dzięki najnowszej wersji tego oprogramowania użytkownicy mogą spodziewać się szybszego renderingu i enkodowania wideo, a także bardziej płynnego działania z modelami 3D, raytracingiem i obliczeniami realizowanymi przez GPU. Najważniejsze ulepszenia to: Zwiększona wydajność: najnowszy sterownik zawiera istotne optymalizacje, które poprawiają wydajność kart graficznych Radeon PRO w intensywnych graficznie aplikacjach.







- Obsługa Maxon Redshift: teraz twórcy korzystający z Redshift mają więcej opcji kart graficznych do wyboru, dzięki którym mogą w krótszym czasie otrzymywać rendery w jakości produkcyjnej. Progresywny rendering w tym programie wykorzystuje w całości 32 GB pamięci karty Radeon PRO W6800 pomagając buforowi ramki i umożliwiając manipulacje modelami w czasie rzeczywistym.













Źródło: Info Prasowe / AMD