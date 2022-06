Sony - kompaktowy mikrofon typu shotgun ECM-B10

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony wprowadza nowy, niezwykle kompaktowy mikrofon typu shotgun ECM‑B10 z wiodącymi na rynku właściwościami kierunkowymi i cyfrowym systemem przetwarzania sygnału znanym już z modelu ECM-B1M. Urządzenie jest wyposażone w cyfrowy procesor sygnału audio, który przetwarza dźwięk zbierany przez cztery zaawansowane kapsuły mikrofonowe z wykorzystaniem technologii kształtowania wiązki. Taka konstrukcja pozwala sterować czułością mikrofonu na dźwięki dobiegające z różnych kierunków i w ten sposób dostosowywać sposób nagrywania ścieżki audio. Użytkownik może wybrać trzy charakterystyki: superkierunkową, jednokierunkową i wielokierunkową.







Po wybraniu charakterystyki superkierunkowej mikrofon zbiera dźwięki dobiegające z wąskiej strefy z przodu, a tłumi odgłosy z innych kierunków. Jest to najlepsze ustawienie do nagrywania wywiadów, filmowania samego siebie itp. Mikrofon ECM-B10 może też pracować w trybie charakterystyki jednokierunkowej. Tłumi wówczas dźwięki dobiegające z tyłu, a zbiera je z szerokiej strefy z przodu. Ustawienie to bardzo dobrze sprawdza się podczas nagrywania rozmowy kilku osób. Trzeci tryb to charakterystyka wielokierunkowa. Po jej włączeniu mikrofon jednakowo zbiera dźwięki ze wszystkich kierunków, pozwalając nagrać na przykład dźwięki z otoczenia.



Mikrofon ECM-B10 podłącza się do aparatu lub kamery przez stopkę MI, bez żadnych przewodów, dzięki czemu nie dochodzi do kolizji z odchylanym na bok ekranem czy zewnętrznym akumulatorem. Ponieważ mikrofon jest zasilany z podłączonego urządzenia, nie ma ryzyka, że w czasie nagrywania wyczerpie się jego bateria.



Z tyłu mikrofonu znajduje się szereg elementów sterujących do wybierania szczegółowych ustawień dźwięku. Użytkownik może zatem błyskawicznie sprawdzić stan poszczególnych ustawień i uniknąć pomyłki w ich wyborze. Mikrofon ECM-B10 jest odporny na pył i wilgoć, zatem można go bez obaw używać w plenerze, na podobnie zabezpieczonych korpusach i obiektywach.



Nowy mikrofon ECM-B10 będzie można nabyć od lipca 2022 r. u autoryzowanych dealerów Sony.



















Źródło: Info Prasowe / SONY