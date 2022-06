Nowy smartwatch Garett Classy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartwatch Garett Classy to idealna propozycja dla osób, które cenią sobie elegancję i funkcjonalność. Ten model świetnie sprawdzi się na co dzień, na aktywnym urlopie, a także podczas treningów. Zegarek posiada stalową bransoletę typu mesh, którą cechuje wysoka odporność na uszkodzenia. W każdym momencie możesz ją wymienić na dołączony do zestawu pasek – dzięki temu w kilka sekund zmienisz wygląd swojego smartwatcha! Zegarek Garett Classy wybudza się automatycznie pod wpływem ruchu twojej ręki. Korzystając z dotykowego ekranu o dużej rozdzielczości, możesz odrzucić przychodzące połączenie, uruchomić krokomierz lub zarządzać playlistą w swoim telefonie.







Garett Classy jest kompatybilny z każdym smartfonem, połączy się zarówno z Android, jak i z iOS-em. Pobranie na telefon aplikacji FitCloud Pro umożliwi np. śledzenie postępów treningowych i da ci nieograniczony dostęp do zapisanych danych.



Inteligentny zegarek Garett Classy posiada krokomierz, który sprawdzi się nie tylko w czasie spacerów i wycieczek, ale także na co dzień. Gdy urządzenie wykryje brak ruchu przez dłuższy czas, wyśle ci powiadomienie. Smartwatch posiada liczne tryby sportowe: bieganie, siatkówka, pływanie, joga, koszykówka czy spacer. Dzięki nim sprawdzisz liczbę spalonych kalorii oraz przebyty dystans, a także czas poświęcony na daną aktywność. Garett Classy posiada w swoim wyposażeniu także pulsometr oraz pulsoksymetr. Paniom na pewno przyda się też funkcja kalendarza menstruacyjnego – po uzupełnieniu informacji w aplikacji, na ekranie wyświetli się powiadomienie o zbliżającej się miesiączce.



Smartwatch Garett Classy doskonale poradzi sobie nawet w najtrudniejszych warunkach, dzięki klasie wodoszczelności IP68, która zapewnia najwyższy poziom ochrony przed skutkami zamoczenia, pyłem, kurzem, deszczem czy błotem. Oznacza to także, że możliwe jest nawet pływanie z zegarkiem, dzięki czemu przed wizytą na basenie nie musisz go zdejmować!

Zegarek posiada wbudowany termometr i będzie na bieżąco informował cię o panującej na zewnątrz temperaturze oraz o tym, czy istnieje ryzyko wystąpienia opadów.



Zdarza ci się położyć gdzieś telefon, a potem szukać go po całym mieszkaniu? Ze smartwatchem Garett Classy już nigdy więcej nie będziesz tego robić! Opcja „znajdź telefon” pomoże w odnalezieniu zagubionego urządzenia. Kliknij odpowiedni przycisk w menu, a po chwili usłyszysz powiadomienie dźwiękowe i (lub) wibracyjne, generowane przez smartfon.



Jeśli chcesz przedłużyć żywotność baterii swojego smartwatcha, skorzystaj z trybu oszczędzania baterii. Połączenie Bluetooth zostanie zawieszone, ale bez przeszkód możesz dalej korzystać z trybów sportowych czy krokomierza.



Smartwatch Garett Classy jest dostępny w następujących kolorach: czarnym, złoto-czarnym, różowym i złotym w cenie 339 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Garett