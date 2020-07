QNAP TS-x53D 2.5GbE NAS - do pracy i zabawy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

QNAP Systems wprowadził na rynek serię NAS-ów TS-x53D 2.5GbE NAS, w skład której wchodzą modele wyposażone w 2, 4 oraz 6 zatok. Wyposażone w czterordzeniowe procesory 2.0 GHz oraz zdublowane porty 2.5GbE nowości doskonale sprawdzą się w zastosowaniach biznesowych, ale powinny również zainteresować np. graczy szukających przestrzeni dyskowych na swoje ogromne kolekcje gier. Niezawodne, bezpieczne NAS-y zapewniają nie tylko mnóstwo miejsca na dane, ale również wiele dodatkowych funkcji (m.in. możliwość rozbudowy via PCIe, backup do wielu platform chmurowych, bramę chmury plikowej, wyjście HDMI 4K), które czynią je niezwykle atrakcyjnym kosztowo rozwiązaniem.







Nowe NAS-y wyposażone są w czterodzeniowe procesory Intel Celeron J4125 2.0 GHz (w trybie burst do 2.7 GHz) oraz maksymalnie 8 GB pamięci DDR4. Wbudowane podwójne porty 2.5GbE RJ45 pozwalają na osiągnięcie maksymalnych transferów na poziomie 5 Gbps (z wykorzystaniem Port Trunking). Dzięki złączu PCIe 2.0 użytkownicy mogą instalować w urządzeniach karty rozszerzeń zwiększające zakres funkcji NAS (np. karty sieciowe 5GbE/10GbE, karty sieciowe/storage QM2, czy adapter sieci bezprzewodowej QWA-AC2600. Urządzenia z serii TS-x53D NAS obsługują też funkcję SSD caching (co minimalizuje opóźnienia aplikacji) oraz auto-tiering (dzięki czemu potrafią maksymalnie efektywnie wykorzystać możliwości różnych typów nośników danych i zapewnić optymalny balans pomiędzy wydajnością a pojemnością).



Seria TS-x53D zaprojektowana została z myślą o profesjonalistach – urządzenia oferują zaawansowane funkcje przechowywania, udostępniania, backupu, synchronizacji oraz ochrony danych, co pozwala na bezpieczne i sprawne realizowanie codziennych zadań. Działające na poziomie bloków migawki ułatwiają zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zadań oraz przywracanie danych (dzięki czemu QNAP NAS jest efektywnym zabezpieczeniem przed atakami oprogramowania ransomware).



Aplikacja HBS (Hybrid Backup Sync) umożliwia łatwe i efektywne wykonywania lokalnego/zdalnego/chmurowego backupu, zaś dzięki technologii QuDedup, która odpowiada za deduplikację plików, minimalizowany jest rozmiar kopii zapasowych oraz czas i łącze niezbędne do ich wykonania. Wersjonowanie backupu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych.



Nowe NAS-y wyposażone zostały również w bogaty zestaw funkcji multimedialnych – m.in. wyjście HDMI 2.0 (rozdzielczość do 4K - 4096 x 2160 pikseli, 60 Hz), transkodowanie i streaming wideo 4K do wielu urządzeń oraz wsparcie dla DLNA, Plex oraz Chromecast.



QNAP TS-x53D jest także rozwiązaniem bardzo wszechstronnym i elastycznym. Jego przestrzeń dyskową można skalować podłączając obudowy rozszerzające QNAP lub używając funkcji VJBOD, umożliwiającej wykorzystanie nieużywanych zasobów storage innych urządzeń QNAP NAS. Zakres funkcji urządzenia można rozszerzyć instalując aplikacje z wbudowanego Centrum Aplikacji QTS, pozwalające m.in. na hostowanie maszyn wirtualnych i kontenerów, wdrażanie bramy chmury plikowej, systemu monitoringu wideo itp.























Źródło: Info Prasowe / QNAP