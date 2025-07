RAZER | POKÉMON - Kultowa kolekcja dostępna w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer połączył siły z The Pokémon Company International i ogłasza globalną premierę wyczekiwanej kolekcji Razer | Pokémon. Po udanym debiucie w Azji trafia ona teraz do fanów w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Kolekcja łączy urok kultowego świata Pokémon z charakterystycznym sprzętem gamingowym Razera – stworzonym dla graczy, którzy cenią styl i oryginalność. W kolekcji znajdziemy uwielbianego Pikachu oraz startery z regionu Kanto: Bulbasaura, Charmandera i Squirtle’a. Produkty z tej serii są kolorowe, dopracowane i idealne zarówno dla graczy, jak i fanów Pokémonów. To połączenie nostalgii z nowoczesnym designem i wysoką jakością wykonania.







Klasyka i nowa przygoda w jednym

Fani mogą ruszyć w nową podróż z kolekcją Razer | Pokémon – oficjalną linią sprzętu do gier PC inspirowaną Pikachu i pierwszymi Pokemonami z regionu Kanto. W skład zestawu wchodzą:

- Razer BlackWidow V4 X – Edycja Pokémon: Mechaniczna klawiatura gamingowa z podświetleniem RGB, 6 klawiszami makro i charakterystycznymi klikającymi przełącznikami. Znakomita precyzja i kontrola – idealna do każdej, nawet najtrudniejszej walki Pokémon.

- Razer Kraken V4 X – Edycja Pokémon: Przewodowy zestaw słuchawkowy RGB z wciągającym dźwiękiem i wysokiej jakości mikrofonem.

- Razer Cobra – Edycja Pokémon: Przewodowa myszka gamingowa RGB z wytrzymałymi i ultradokładnymi przełącznikami optycznymi. ​

- Razer Gigantus V2 M Edycja Pokémon: Miękka podkładka pod mysz, zoptymalizowana pod szybkie i płynne ruchy. Doskonałe uzupełnienie każdego stanowiska gracza.



Ceny i dostępność

Razer BlackWidow V4 X – Edycja Pokémon: 199.99 EURO (sugerowana cena detaliczna)

Razer Kraken V4 X – Edycja Pokémon: 109.99 EURO

Razer Cobra – Edycja Pokémon: 69.99 EURO

Razer Gigantus V2 – Medium – Edycja Pokémon: 39.99 EURO



Kolekcja dostępna już teraz na stronie Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie, Australii i Nowej Zelandii.





























źródło: Info Prasowe - Razer