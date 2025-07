Turtle Beach - nowy, licencjonowany kontroler bezprzewodowy Rematch

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

urtle Beach Corporation, przedstawił najnowszy produkt w poszerzającym się katalogu oficjalnie licencjonowanych przez Nintendo akcesoriów do gier. Jest nim bezprzewodowy kontroler Turtle Beach Rematch: Donkey Kong. Kontroler jest kompatybilny z Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite i Nintendo Switch OLED. Działa również z konsolą Nintendo Switch 2 (przycisk C nie jest dostępny). Bezprzewodowy kontroler Turtle Beach Rematch: Donkey Kong jest dostępny w przedsprzedaży od dziś na stronie www.turtlebeach.com i u sprzedawców detalicznych na całym świecie. Sugerowana cena to 59.99 euro. Produkt zostanie wprowadzony na rynek 12 października 2025 r.







​​​​​​​​​​Kontroler posiada specjalną konstrukcję, która zmienia się, gdy gracze się poruszają. Użytkownicy mogą wykorzystywać wyjątkową precyzję za pomocą wbudowanych kontrolerów ruchu w grach takich jak Donkey Kong Bananza, Donkey Kong Country Returns HD, Mario Kart 8 Deluxe i Mario Kart World.



Nowy bezprzewodowy kontroler Donkey Kong Rematch jest najnowszym produktem, który poszerza katalog oficjalnie licencjonowanych akcesoriów do gier Turtle Beach kompatybilnych z systemami Nintendo Switch i nowym Nintendo Switch 2.



Rozwijające się portfolio Turtle Beach

Inne kompatybilne kontrolery to Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Super Mario Star, Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Invincible Mario, Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Grand Prix Mario, Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Boo Hoo i Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Blackout Bowser. Ponadto kompatybilne zestawy słuchawkowe obejmują modele Turtle Beach Recon 70 i Turtle Beach Airlite Fit.

































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach