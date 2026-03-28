REDMAGIC - mobilny gaming wchodzi na wyższy poziom

Mobilne granie przeszło długą drogę – od prostych tytułów po zaawansowane produkcje i gry rodem z PC. Dziś jednak kluczowe znaczenie mają nie tylko parametry telefonu, ale także akcesoria, które potrafią całkowicie zmienić doświadczenie użytkownika. Co warto wybrać, by stworzyć taką mobilna konsolę? Sercem tego mobilnego zestawu gamingowego, oczywiście poza dobrym smartfonem, jest kontroler REDMAGIC Shadow Blade Handle 2. Urządzenie to w łatwy i szybki sposób zamienia nasz sprzęt w przenośną konsolę. Kluczową rolę odgrywa tu połączenie przez USB-C, które eliminuje opóźnienia typowe dla rozwiązań Bluetooth.







Na uwagę zasługują triggery z czujnikiem Halla – technologia eliminująca martwe strefy i zwiększająca precyzję. Dzięki trwałości sięgającej ponad 5 milionów kliknięć kontroler sprawdza się nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowe, programowalne przyciski z tyłu pozwalają przypisać najważniejsze funkcje i skrócić czas reakcji w dynamicznych grach. Ergonomiczna konstrukcja, wymienne nakładki magnetyczne oraz możliwość ładowania smartfona podczas gry dopełniają całość nawet dla najbardziej wymagających. Koszt kontrolera Shadow Blade 2, to 459 PLN.



Stabilna wydajność dzięki aktywnemu chłodzeniu

Wysoka wydajność oznacza również większe temperatury. Dlatego istotnym elementem zestawu jest REDMAGIC Cooler 6 lub jego mocniejsza wersja REDMAGIC Cooler 6 Pro. Oba modele wykorzystują nowoczesną technologię grafenową, która przyspiesza odprowadzanie ciepła nawet o 54%. Efekt? Spadek temperatury smartfona o nawet 18°C w zaledwie 10 sekund. To zaś przekłada się bezpośrednio na stabilniejsze działanie i brak throttlingu. Za chłodzenie odpowiada wydajny system z silnikiem Tri-Mode 30W oraz kompaktowym wentylatorem osiowym o zwiększonym przepływie powietrza (o 20%). Dodatkowo użytkownik może wybierać między trybami pracy, dostosowując chłodzenie do aktualnego obciążenia. Elastyczność montażu – magnetycznego lub klipsowego – sprawia, że chłodzenie działa zarówno w domu, jak i w podróży. A cena to raptem 199 PLN za wersję Cooler 6 i 239 PLN za Cooler 6 Pro.



Pełna immersja

Dopełnieniem tego zestawu są z pewnością słuchawki. Jeśli nie chcesz bazować na bezprzewodowych sprzętach dzięki odpowiednim wejściom w kontrolerze Shadow Blade 2 można skorzystać np. z REDMAGIC Magic Sound Earphones USB-C. Dzięki połączeniu przez USB-C oferują one najmniejsze opóźnienia, co ma kluczowe znaczenie w grach sieciowych.

Połączenie kontrolera, aktywnego chłodzenia i wysokiej jakości audio tworzy kompletny ekosystem gamingowy. Nawet dobry smartfon gamingowy staje się przy tym jeszcze lepszym urządzeniem, zdolnym obsłużyć największe wyzwania.





















