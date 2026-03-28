FiiO ECHO - Miniaturowy gigant audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO ECHO (znany również jako SnowSky ECHO MINI) to urządzenie, które udowadnia, że wysoka jakość dźwięku nie musi iść w parze z dużymi gabarytami ani wygórowaną ceną. To idealna propozycja dla osób szukających dedykowanego odtwarzacza, który zmieści się w każdej kieszeni, nie obciążając przy tym smartfona. Sercem FiiO ECHO jest podwójny układ DAC CS43131, który zapewnia natywne wsparcie dla plików wysokiej rozdzielczości, w tym DSD256 oraz PCM do 24-bit/192kHz. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych przetworników, odtwarzacz oferuje niezwykle czysty dźwięk z imponującym stosunkiem sygnału do szumu (SNR) na poziomie 131 dB oraz znikomymi zniekształceniami (THD+N < 0.0004%).







Wszechstronność połączeń: 3.5 mm i 4.4 mm

Mimo swoich miniaturowych rozmiarów (80 x 54.5 x 14.5 mm) i wagi zaledwie 55 g, FiiO ECHO został wyposażony w dwa wyjścia słuchawkowe:

• Standardowe 3.5 mm (Single-ended): o mocy do 130 mW, idealne dla większości popularnych słuchawek.

• Zbalansowane 4.4 mm (Balanced): oferujące moc aż 250 mW, co pozwala na napędzenie nawet bardziej wymagających słuchawek audiofilskich.



Retro design i nowoczesna funkcjonalność

FiiO ECHO przyciąga wzrok swoim unikalnym wyglądem, nawiązującym do klasycznych kaset magnetofonowych. Wyposażony w 1.99-calowy kolorowy wyświetlacz IPS HD, oferuje intuicyjny interfejs i wsparcie dla szerokiej gamy formatów (FLAC, WAV, APE, MP3 i inne). Urządzenie posiada również funkcję transmisji Bluetooth SBC, umożliwiając bezprzewodowe połączenie ze słuchawkami lub głośnikami.



Energia na cały dzień

Wbudowany akumulator o pojemności 1100 mAh pozwala na około 15 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, co czyni FiiO ECHO doskonałym towarzyszem codziennych dojazdów czy długich spacerów. Pamięć urządzenia można rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności do 256 GB, co pozwala na zabranie ze sobą całej biblioteki muzycznej w jakości bezstratnej.



Cena i dostępność:

FiiO ECHO właśnie wchodzi w sprzedaży w Polsce w cenie 439 PLN oraz w kilku wariantach kolorystycznych, w tym klasycznym czarnym, błękitnym, zielonym oraz pomarańczowym.





Najważniejsze cechy FiiO ECHO:

źródło: Info Prasowe - MIP