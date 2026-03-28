TCL wprowadza do Europy telewizory SQD-Mini LED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TCL ogłasza europejską premierę technologii SQD-Mini LED, która zadebiutuje we flagowym modelu X11L oraz w seriach C8L i C7L. To kolejny krok w rozwoju telewizorów klasy premium, w którym nacisk położono nie tylko na wysoką jasność, lecz przede wszystkim na bardziej precyzyjną kontrolę światła, głębszy kontrast i wierniejsze odwzorowanie kolorów. Sercem nowej generacji telewizorów jest autorski system TCL Deep Color, której zadaniem jest bardzo precyzyjne zarządzenie kolorem w scenach o wysokim kontraście. Dzięki stuprocentowemu pokryciu przestrzeni barw BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut, zmodernizowane matryce oferują do 33% lepszą wydajność gamy kolorów oraz do 69% wyższą dokładność punktową barw w stosunku do poprzednich generacji. Całość wspiera innowacyjny mechanizm All-Domain Halo Control System, który precyzyjnie zarządza strefami podświetlenia, skutecznie niwelując irytujący efekt aureoli wokół jasnych obiektów wyświetlanych na głębokiej czerni.







TCL X11L – flagowiec pokazujący pełnię możliwości SQD-Mini LED

Na szczycie tegorocznego portfolio stoi flagowy model TCL X11L, który udowadnia, że najwyższa wydajność może iść w parze ze świetnym wzornictwem – telewizor ma zaledwie 2 centymetry grubości i idealnie wtapia się w nowoczesne wnętrza. Ten zaawansowany sprzęt skrywa w sobie matrycę podzieloną na aż 20 736 niezależnych stref wygaszania, a jego jasność szczytowa sięga zawrotnych 10 000 nitów. Wykorzystany tu panel WHVA 2.0 Ultra dba o bardzo szerokie kąty widzenia i całkowitą redukcję odblasków, z kolei natywne odświeżanie 144 Hz oraz wsparcie dla standardów Dolby Vision i HDR10+ gwarantują kinową płynność podczas seansów. Wizualne wrażenia dopełnia potężny, wbudowany system audio od legendarnej marki Bang & Olufsen, który w zupełności wystarcza, aby cieszyć się wysokiej jakości nagłośnieniem domowym.



SQD-Mini LED w seriach C8K i C7L

Zaawansowana technologia wyświetlania trafia w tym roku również do modeli skierowanych do szerszego grona odbiorców. Telewizor TCL C8L to propozycja do domowych centrów rozrywki z segmentu premium, charakteryzująca się jasnością na poziomie 6000 nitów oraz aż 4032 strefami lokalnego wygaszania. Ekran ten, zamknięty w minimalistycznej konstrukcji z 3-milimetrowymi ramkami, dysponuje flagowym panelem WHVA 2.0 Ultra, 100% pokryciem gamy BT.2020 oraz przestrzennym nagłośnieniem Bang & Olufsen z obsługą Dolby Atmos. Z kolei seria TCL C7L została skrojona stricte na miarę potrzeb zapalonych graczy i fanów streamingu. Z potężną jasnością HDR do 3000 nitów, powłoką antyrefleksyjną na panelu HVA 2.0 Pro i przełomową funkcją 288 VRR Game Accelerator, model ten zapewnia ultrapłynną, responsywną rozgrywkę i bezbłędną współpracę z konsolami nowej generacji, wykorzystując złącza HDMI 2.1 oraz technologię FreeSync Premium Pro.





















źródło: Info Prasowe - TCL