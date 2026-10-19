REDMAGIC 11 Pro debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Na polskim rynku debiutuje REDMAGIC 11 Pro - smartfon stworzony z myślą o graczach. Urządzenie oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB pamięci RAM, 6.85-calowy ekran AMOLED 144 Hz oraz akumulator 7500 mAh z ładowaniem do 80 W. Telefon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych i ograniczonej ilości sztuk. REDMAGIC od lat buduje swoją pozycję na rynku urządzeń dla graczy mobilnych, łącząc topowe podzespoły z rozwiązaniami, których próżno szukać w klasycznych flagowcach. Model 11 Pro będzie kontynuacją tej praktyki - połączy maksymalną wydajność z dużą baterią, płynnym ekranem i dodatkami przydatnymi podczas długich sesji grania.







Snapdragon pod maską

Sercem REDMAGIC 11 Pro jest Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykonany w procesie 3 nm, z dwoma rdzeniami Oryon V3 taktowanymi do 4,6 GHz i sześcioma rdzeniami pracującymi z częstotliwością 3,62 GHz. Za grafikę odpowiada układ Adreno 840, a płynność działania zapewniają 16 GB pamięci typu LPDDR5T i 512 GB pamięci wbudowanej. Taka konfiguracja pozwoli uruchamiać najbardziej wymagające tytuły mobilne w wysokich ustawieniach, a jednocześnie bez trudu poradzi sobie z wielozadaniowością i edycją wideo.



Ekran 144 Hz i funkcje dla graczy

Za wyświetlanie obrazu odpowiada 6.85-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2688 × 1216 px i odświeżaniu 144 Hz, który zapewnia płynną animację w dynamicznych grach. Specjalny tryb gry pozwoli zoptymalizować działanie telefonu podczas rozgrywki, a podświetlenie RGB podkreśli gamingowy charakter urządzenia. Ważnym atutem dla graczy jest także obecność złącza słuchawkowego 3.5 mm, które umożliwi podłączenie przewodowych słuchawek bez opóźnień, oraz port USB 3.2 Gen 2 Type-C do szybkiego przesyłania danych.



Bateria 7500 mAh i ładowanie 80 W

Długie sesje zapewnia akumulator o pojemności 7500 mAh. Możemy go uzupełnić przewodowo lub bezprzewodowo, w obu przypadkach z mocą do 80 W. Dzięki temu możemy liczyć na szybkie doładowanie pomiędzy rozgrywkami.



Aparaty z nagrywaniem w 8K i solidna konstrukcja

REDMAGIC 11 Pro posiada zestaw tylnych aparatów 50 + 50 + 2 Mpix z lampą LED oraz przedni aparat 16 Mpix. Smartfon pozwala nagrywać wideo w rozdzielczości do 8K - przyda się to twórcom, którzy oprócz grania chcą dokumentować rozgrywkę lub nagrywać materiały na social media. Konstrukcja opiera się na środkowej ramie ze stopu aluminium lotniczego i tylnym panelu ze szkła Corning. Na pokładzie znajdują się także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, wielosystemowa nawigacja (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), obsługa dwóch kart nanoSIM, czytnik linii papilarnych oraz nadajnik podczerwieni. Całość będzie działać pod kontrolą Androida 16 z nakładką RedMagic OS 11.



Dostępność i cena

REDMAGIC 11 Pro jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: Subzero (biało-srebrnym) oraz Nightfreeze (czarnym). Sprzedaż będzie odbywać się w sieciach elektromarketów Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz w oficjalnym sklepie ZTE. Warto wiedzieć, że ilość sztuk będzie ograniczona - do Polski trafi tylko ok. 200 sztuk urządzenia, dlatego osoby zainteresowane zakupem powinny śledzić start sprzedaży.



REDMAGIC 11 Pro 5G 16/512GB (Nightfreeze) - 4999 PLN

REDMAGIC 11 Pro 5G 16/512GB (Subzero) - 4999 PLN



















źródło: Info Prasowe - REDMAGIC