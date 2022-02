RIScan Desk 6 Pro - profesjonalny skaner teraz jeszcze lepszy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

IRIScan Desk 6 Pro to bardziej zaawansowany przedstawiciel serii 6. Model Pro został wyposażony w nową optykę i matrycę o rozdzielczości 21 megapikseli. W rezultacie jakość plików wynikowych ma być wyraźnie lepsza. Wbudowana kamera pozwala na skanowanie dokumentów w formacie A3, a także na nagrywanie wideo w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekundę. Użytkownik może więc tworzyć np. tutoriale wideo, unboxingi czy prowadzić zdalne warsztaty lub lekcje. Nowością w skanerze IRIScan Desk 6 Pro jest wbudowany mikrofon, który pozwala na rejestrację dźwięku. Z kolei sam proces skanowania może przyspieszyć dodatkowy, sprzętowy przycisk. Wystarczy go nacisnąć, aby urządzenie zeskanowało bieżącą zawartość podstawki.







Można również polegać na sztucznej inteligencji (AI). Producent chwali się, że skaner automatycznie wykrywa strony, ich obracanie, a także okładki książek. Skany są automatycznie spłaszczane, uszkodzone rogi uzupełniane, a palce przytrzymujące strony - usuwane.



Jednocześnie urządzenie ma być w stanie digitalizować stronę A4 w czasie poniżej jednej sekundy. Tym samym w ciągu minuty wprawieni użytkownicy powinni być w stanie scyfryzować nawet 60 stron, a więc dwukrotnie więcej niż korzystając ze skanera poprzedniej generacji. Skaner IRIScan Desk 6 Pro pozwala na skanowanie wielu wizytówek czy paragonów jednocześnie, a napędzane AI oprogramowanie ma je automatycznie rozpoznawać, przycinać i zapisywać do odpowiednich plików.



Jako wynik użytkownik może otrzymać zarówno pliki jpg, jak również PDF-y z możliwością wyszukiwania czy dokumenty w formacie Word lub Excel. Jest to możliwe dzięki technologii OCR, która ma radzić sobie z treściami w 128 językach świata. Użytkownik jest też w stanie stworzyć swojego ebooka w formacie ePub czy audiobooka w formie pliku mp3 lub wav, korzystając z funkcji TTS (Text-to-Speech). Sprzęt obsługuje także kody kreskowe i QR, wraz z ekstrakcją zawartych w nich metadanych.



Skaner IRIScan Desk 6 Pro, podobnie jak model Desk 6, ma składaną konstrukcję ułatwiającą przenoszenie oraz zasilanie z portu USB. W zestawie z urządzeniem znajduje się dodatkowy, przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów. Na chwilę obecną osoby zainteresowane zakupem prezentowanego urządzenia, mogą zamówić je ze strony producenta w cenie około 1800 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia