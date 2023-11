RIVACASE Dijon - pogodoodporne plecaki na laptopy w stylu retro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dijon to nie tylko nazwa musztardy i miasta we Francji – to także nazwa nowych plecaków na laptopy marki RIVACASE, które zdecydowanie wyróżniają się odważnym, inspirowanym stylem retro wzornictwem i wytrzymałością, które pozwolą im sprostać trudom dojazdów do szkoły lub pracy. W ofercie firmy K-Consult Sp. z o.o. pojawiły się dwa modele plecaków RIVACASE Dijon, idealnych zarówno do codziennych podróży w mieście, jak i na dłuższe wyjazdy. Nieszablonowe wzornictwo jest kluczowym wyróżnikiem i atutem nowych plecaków – nawiązuje ono do stylistyki retro i sprawia, że równie dobrze będą się one prezentowały na uczelni, w biurze, podczas wyjścia na trening czy weekendowego wyjazdu.







Oba nowe plecaki – o pojemności 25 litrów (z miejscem na laptopa do 15.6”) oraz 30 litrów (może pomieścić komputer 17.3”) – wykonane są z wodoodpornej tkaniny, pokrytej chroniącą przed wilgocią powłoką PU. Jednocześnie jednak plecaki są dobrze wentylowane, więc można w nich bez problemu przechowywać np. strój sportowy.



W obu modelach znajdziemy liczne kieszenie, przegrody i dedykowane miejsce na komputery – pozwala to wygodnie rozmieścić bagaż i zawsze mieć do niego łatwy dostęp. Mniejszy z plecaków wyposażono w zwijane zamknięcie (jego zaletą jest świetna odporność na deszcz oraz możliwość dopasowania do stopnia spakowania plecaka), zaś większy – w klasyczną ochronną klapę. W obu znajdziemy też boczne suwaki (ułatwiające szybki dostęp do zawartości), pas piersiowy z gwizdkiem (przydatnym w awaryjnych sytuacjach), boczne kieszenie, odpinane paski na klucze, osłonę przeciwdeszczową (na naprawdę poważne ulewy) oraz miękkie, oddychające panele tylne i paski.



Oba plecaki dostępne są w kilku bardzo ciekawych wersjach kolorystycznych z kontrastowymi akcentami – burgundowym, niebieskim oraz czarnym. Ceny plecaków to 309 PLN za wariant 25-litrowy (model 5321) oraz 449 PLN za plecak o pojemności 30l (model 5361).





















Źródło: Info Prasowe - RIVACASE