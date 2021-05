ROCCAT - klawiatury Magma i Pyro RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ROCCAT, czyli Niemiecka marka z Hamburga, zdobyła sobie już uznanie wśród użytkowników akcesoriów gamingowych. Teraz dołączają do nich dwie nowe klawiatury, z których pierwsza jest konstrukcją membranową, ale funkcje w niej zawarte nie ustępują droższym modelom mechanicznym. ROCCAT Magma RGB charakteryzuje się całkowicie podświetlonym Top Plate (10 ledowych punktów), sterowanych przez aplikację ROCCAT AIMO, zgodną z innymi seriami produktów tego producenta Jej rekomendowana cena, to 59.99 USD. ROCCAT Pyro RGB, to już konstrukcja oparta na przełącznikach mechanicznych o trwałości 50 milionów cykli pracy, umieszczonych na szczotkowanej, aluminiowej podstawie i ulubione przez fanów marki, pokrętło głośności z serii Vulcan do szybkiego i łatwego sterowania dźwiękiem. Jej cena to 99.99 USD. Obie klawiatury zadebiutują 30 maja.















Źródło: TechPowerUP