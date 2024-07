ROG Ally X już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers wprowadza na polski rynek konsolę ROG Ally X – najnowszy wariant popularnego handhelda ROG Ally. Stworzony z myślą o Windows 11 i graniu w podróży, ROG Ally X został wyposażony w dobrze znany procesor AMD Ryzen™ Z1 Extreme, ulepszoną pamięć masową, większą ilość RAM oraz powiększoną baterię. Dodatkowo, konsola ma nowoczesną obudowę, która zapewnia lepszą ergonomię, chłodzenie i możliwości łączności. W połączeniu z Armoury Crate SE 1.5, który oferuje nową, personalizowaną bibliotekę gier i ujednolicone aktualizacje systemu, ROG Ally X został zaprojektowany tak, by gra na konsoli przenośnej była lepsza niż kiedykolwiek.







Więcej pamięci, szybszy RAM i wydłużona żywotność baterii

Stworzony w odpowiedzi na potrzeby i opinie użytkowników - ROG Ally X - posiada szereg ulepszonych podzespołów wewnętrznych. Nowy dysk SSD o pojemności 1 TB zapewnia użytkownikom wystarczającą przestrzeń do przechowywania wszystkich swoich gier, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do 512 GB w pierwszej wersji Ally. ROG Ally X wykorzystuje również nową i udoskonaloną płytę główną z gniazdem M.2 2280, która pozwala na jeszcze łatwiejszą rozbudowę pamięci masowej o większe dyski.



Zmianom w pamięci masowej towarzyszą również ulepszenia dotyczące pamięci RAM. W najnowszym modelu mamy do dyspozycji 24 GB pamięci RAM LPDDR5X-7500. Układ APU AMD Ryzen Z1 Extreme współdzieli pamięć VRAM z systemową pamięcią RAM urządzenia. Ponieważ nowoczesne gry wymagają coraz więcej pamięci VRAM, aby uzyskać realistyczne tekstury w wysokiej rozdzielczości, 24 GB pamięci systemowej pozwala użytkownikom przydzielić więcej zasobów zarówno dla systemu, jak i GPU, zapewniając lepszą wydajność w nowej generacji tytułów AAA.



ROG Ally X został również wyposażony w baterię o pojemności 80 Wh – dwukrotnie większą niż w poprzednim modelu - co pozwala użytkownikom na dłuższą grę z dala od źródła zasilania. Pomimo znacznej poprawy żywotności baterii, ROG Ally X waży tylko 70 gramów więcej niż poprzedni model. Jego ciężar jest doskonale rozłożony w miejcach, w którym palec wskazujący oraz kciuk gracza leżą podczas chwytania urządzenia. Dzięki temu urządzenie wydaje się być lżejsze niż wskazywałaby na to jego waga wynosząca 678 g.



Ulepszone sterowanie i możliwości połączeń

Obudowa ROG Ally X została przeprojektowana, aby zapewnić jeszcze większy komfort użytkowania. Nowa, czarna kolorystyka nadaje urządzeniu elegancki wygląd, a głębsze uchwyty i bardziej zaokrąglony kształt poprawiają ergonomię. Przyciski i drążki są teraz ustawione pod bardziej naturalnym kątem, a spusty mają pochylony profil, co ułatwia ich obsługę. Zmniejszone przyciski makr na tylnej części urządzenia minimalizują ryzyko przypadkowego naciśnięcia, jednocześnie pozostając łatwo dostępne.



Joysticki zostały zastąpione nowym, bardziej wytrzymałym modułem o żywotności 5 milionów cykli, który wyposażony jest w sztywniejsze sprężyny, co zapewnia bardziej precyzyjną reakcję - idealną dla doświadczonych graczy. D-Pad również został ulepszony, dzięki czemu oferuje bardziej precyzyjne ośmiokierunkowe sterowanie, idealne do gier z gatunku bijatyk i retro. Użytkownicy w przeważającej większości domagali się bardziej uniwersalnych portów wejścia/wyjścia, dlatego w ROG Ally X pierwotny port XG Mobile został zastąpiony dwoma portami USB-C, z których jeden jest kompatybilny z Thunderbolt. Dzięki temu urządzenie jest kompatybilne z szeroką gamą stacji dokujących i zewnętrznymi procesorami graficznymi innych producentów.



Udoskonalone chłodzenie

Aby pomieścić nową baterię, ROG Ally X został wyposażony w wentylatory, które są o 23% mniejsze i posiadają o 50% cieńsze łopatki, co poprawia przepływ powietrza. Dwa nowe tunele wentylacyjne kierują powietrze w górę i na zewnątrz w stronę dodatkowego, trzeciego otworu wentylacyjnego na górnej krawędzi urządzenia. To innowacyjne rozwiązanie termiczne zwiększa objętość powietrza przepływającego przez urządzenie o 24%, co pozwala schłodzić zarówno wewnętrzne komponenty, jak i ekran dotykowy, który jest teraz nawet o 6°C chłodniejszy, zapewniając bardziej komfortowe i długotrwałe użytkowanie.



Dostępność i cena

ROG Ally X jest już dostępny w regularnej sprzedaży w Polsce, oferując entuzjastom gier najnowsze technologie w przystępnej cenie. Urządzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem na rynkach światowych, można nabyć za 3899 zł. Dzięki dostępowi do szerokiej gamy funkcji i imponującej specyfikacji technicznej, jest to jedna z najbardziej interesujących propozycji w swojej kategorii cenowej na polskim rynku.





























źródło: Info Prasowe - ASUS