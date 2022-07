ROG prezentuje ROG Phone 6 w ramach premiery For Those Who Dare

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zorganizowała dzisiaj ROG Phone 6: For Those Who Dare – internetową premierę połączoną z prezentacją nowej serii smartfonów gamingowych ROG Phone 6, nowych modeli słuchawek gamingowych typu True Wireless z serii ROG Cetra, zestawów słuchawkowych dla graczy z serii ROG Delta, a także kolekcji akcesoriów przeznaczonej dla telefonów ROG Phone 6. Wydarzenie zakończyło się meczem pokazowym z udziałem gwiazd, w którym 14 znanych influencerów z 8 różnych krajów rywalizowało w PUBG MOBILE, prezentując swoje umiejętności na najlepszym na świecie smartfonie gamingowym.







Producent przygotował też specjalną ofertę w ramach przedsprzedaży. Każdy, kto zdecyduje się teraz na zakup ROG Phone 6 może otrzymać AeroActive Cooler 6 warty 449 PLN za 1 PLN. Promocja trwa do 7 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.





Nowa seria ROG Phone 6 obejmuje modele ROG Phone 6 oraz ROG Phone 6 Pro, najwydajniejsze telefony ROG Phone, jakie kiedykolwiek stworzono. Napędzane są najnowszym procesorem mobilnym Snapdragon 8+ Gen 1 o częstotliwości taktowania do 3.2 GHz, wyposażone maksymalnie do 18GB pamięci RAM typu LPDDR5 i do 512GB pamięci masowej. Udoskonalony układ chłodzenia GameCool 6 wykorzystuje innowacyjną technologię chłodzenia procesora 360°, gwarantując maksymalną wydajność w każdym momencie. Bateria o monstrualnej pojemności 6000 mAh zapewnia dłuższy czas pracy podczas długich sesji rozgrywki. Doskonałe efekty wizualne gwarantuje 6.78-calowy wyświetlacz Samsung AMOLED HDR10+, który wykorzystuje ekskluzywną technologię dostrajania ROG. Ekran oferuje dzięki temu niesamowitą częstotliwość odświeżania na poziomie 165Hz, wiodącą w branży częstotliwość próbkowania w sterowaniu dotykowym 720Hz, a także najniższy na świecie poziom opóźnień w sterowaniu dotykowym wynoszący zaledwie 23ms. Nowej serii sprzętu towarzyszy kompletny zestaw ekskluzywnych akcesoriów ROG Phone 6, wliczając w to nowy moduł AeroActive Cooler 6 oraz dedykowane szkło ochronne.



Aby zagwarantować maksymalnie immersyjne wrażenia podczas rozgrywki na telefonie ROG Phone 6, zaprezentowano również kilka nowych modeli słuchawek gamingowych, w tym ROG Cetra True Wireless Pro z dwoma trybami pracy (przewodowym i bezprzewodowym) oraz przetwornikiem ESS Quad DAC i mikrofonem z redukcją szumów wspomaganą SI, a także model ROG Cetra True Wireless gwarantujący dźwięk z niskimi opóźnieniami w grach. Aby zapewnić bogaty w detale i realistyczny dźwięk przy użyciu zestawu słuchawkowego, zaprezentowano również model ROG Delta S Wireless – pierwszy, bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy ROG z dwoma trybami pracy – oraz lekki, ważący tylko 270g zestaw słuchawkowy ROG Delta S Core.



Telefony z serii ROG Phone 6 są napędzane najnowszą, flagową platformą mobilną Snapdragon 8+ Gen 1 - najwyższej klasy procesorami oferującymi udoskonalenia w zakresie mocy i wydajności, zapewniającymi maksymalne przyspieszenie oraz ulepszenia wszelkich wrażeń podczas korzystania z urządzenia. Snapdragon 8+ Gen 1 zapewnia lepszą rozgrywkę – napędzaną dzięki pełnemu zestawowi funkcji Snapdragon Elite Gaming oraz udoskonalonemu układowi graficznemu Qualcomm Adreno. Procesor ten oferuje o ponad 50% większą wydajność w porównaniu do układu Snapdragon 888, który zastosowano w modelu ROG Phone 5. Ponadto urządzenie wykorzystuje maksymalnie do 18GB pamięci RAM typu LPDDR5 oraz do 512GB pamięci masowej, co gwarantuje największą możliwą niezawodność i stabilność podczas rozgrywki.



Udoskonalony układ chłodzenia GameCool 6 obejmuje technologię chłodzenia procesora 360°, o 30% większą komorę parową i o 85% większe grafitowe podkładki termiczne. Procesor został zainstalowany w środkowej części urządzenia, aby zwiększyć efektywność rozpraszania ciepła od rdzenia. W połączeniu z nowym menedżerem wydajności w Armory Crate, seria ROG Phone 6 pozwala graczom dostosować ustawienia wydajności dla różnych gier, zapewniając tym samym przewagę nad konkurencją w każdym scenariuszu gamingowym.



Dla uzyskania ultrapłynnych i ultraresponsywnych efektów wizualnych podczas rozgrywki telefony z serii ROG Phone 6 zostały wyposażone w 6.78-calowe ekrany AMOLED HDR10+ 165Hz z wiodącą w branży częstotliwością próbkowania w sterowaniu dotykowym wynoszącą 720Hz i wyjątkowo niskim poziomem opóźnień w sterowaniu dotykowym wynoszącym zaledwie 23ms. Ten niesamowity ekran może pracować z częstotliwością odświeżania 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz lub 165Hz, zapewniając niezrównane wrażenia podczas rozgrywki. Wspaniałe efekty wizualne zostały dostrojone we współpracy z wiodącą na świecie firmą zajmującą się przetwarzaniem obrazu - Pixelworks, aby zagwarantować najlepszą na świecie dokładność odwzorowania kolorów. W celu zapewnienia jeszcze bardziej zaawansowanych możliwości sterowania znacznie udoskonalono rozwiązanie AirTrigger 6. Czujniki ultradźwiękowe w pełni obsługują różne gesty, w tym takie nowe funkcje, jak podwójna czynność, naciśnij i unieś oraz celowanie żyroskopem.



System audio GameFX w ROG Phone 6 jest wyposażony w dwa symetryczne, siedmiomagnesowe głośniki, które emitują dźwięk do przodu, zapewniając optymalnie wyważone efekty dźwiękowe stereo. Telefon posiada również gniazdo słuchawkowe 3.5mm. Dźwięk został zoptymalizowany we współpracy ze szwedzką firmą Dirac, która jest pionierem w technologii dźwięku cyfrowego. ROG Phone 6 to wyjątkowo rzadka bestia, telefon gamingowy zapewniający imponującą jakość dźwięku. ROG Phone 6 jest wyposażony w rozwiązanie dźwięku przestrzennego Dirac Virtuo, które wykorzystuje opatentowane algorytmy dla zapewnienia immersyjnego dźwięku stereo z głośników zintegrowanych w smartfonie, jednocześnie ulepszając ogólną jakość dźwięku. Technologia Snapdragon Sound zastosowana w telefonie ROG Phone 6 gwarantuje przetwarzanie z bardzo niskim poziomem opóźnień. Umożliwia to rozgrywkę bez opóźnień i bezstratne strumieniowanie muzyki, dzięki czemu gracze usłyszą każdy detal odtwarzanej muzyki dokładnie tak, jak wyobrażał to sobie artysta.



Bateria o monstrualnej pojemności 6000mAh wykorzystuje zaawansowane funkcje ochrony, które zapewniają jej lepszą wydajność i dłuższą żywotność. W zestawie znajduje się zasilacz HyperCharge do szybkiego ładowania o mocy 65W.



Telefony z serii ROG Phone 6 są teraz wyposażone w system trzech kamer, w tym flagowy główny aparat z obiektywem szerokokątnym Sony IMX766 50 MP oferujący udoskonaloną jakość obrazu i przetwarzanie HDR, drugi aparat z obiektywem ultraszerokokątnym 13 MP, a także aparat do makrofotografii. Udoskonalone funkcje oprogramowania obejmują tryb wideo HDR10+, ponadto dostępny jest również przedni aparat 12 MP do wykonywania wysokiej jakości grupowych zdjęć selfie oraz strumieniowania wideo na żywo.



ROG Phone 6 jest dostępny w wariantach kolorystycznych Phantom Black i Storm White, dysponuje oświetleniem Aura RGB na tylnym panelu, maksymalnie 16GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512GB pamięci masowej. ROG Phone 6 Pro jest dostępny wyłącznie w kolorze Storm White i jest wyposażony w kolorowy mini wyświetlacz ROG Vision na panelu tylnym, 18 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i 512 GB pamięci masowej.































Źródło: Info Prasowe / ASUS