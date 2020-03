Radeony szybsze w najciekawszych grach początku 2020 roku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Początek 2020 roku okazał się być dużym zaskoczeniem dla wielu graczy. Wiadomości o przełożeniu premier głośnych polskich tytułów została przynajmniej częściowo wynagrodzona przez dwie gry, które okazały się zupełną niespodzianką: „Call of Duty: Warzone” oraz „Wolcen: Lords of Mayhem”. W pierwszą z nich w ciągu 24 godzin od premiery zagrało ponad 6 milionów osób (dla przypomnienia: Apex Legends w tym czasie zagrało 2.5 miliona), a drugiej sprzedano ponad 1 milion kopii w ciągu niecałego miesiąca. Wiele osób szuka wobec tego informacji, jakie karty graficzne oferują w nich optymalną wydajność.







Miło nam poinformować, że według niezależnych testów w tych grach to karty graficzne Radeon są najszybsze w swojej klasie, a do tego:

- karty Radeon RX 5700 XT, RX 5700 i RX 5600 XT zapewniają wydajność zbliżoną lub lepszą od konkurencyjnych kart, które kosztują kilkaset złotych więcej,

- karty Radeon RX 590, RX 580 i RX 570 doganiają lub są szybsze od swoich rówieśników z wyższej klasy,

- w obu przypadkach użytkownicy tych kart nie musieli nawet aplikować specjalnej wersji sterownika. Wystarczyła dotychczasowa wersja.



Trend ten potwierdza także „The Division 2” z najnowszym rozszerzeniem „Warlords of New York”. Gra ta to obok „Borderlands 3” jedyny wciąż popularny loot shooter wydany w zeszłym roku. Z najnowszym dodatkiem liczba graczy ponownie się zwiększa i jak widać po testach karty graficzne Radeon zapewniają tam najwięcej FPS w swojej klasie doganiając często dużo droższe modele. Biorąc pod uwagę, że przy zakupie wybranych kart graficznych Radeon można jeszcze otrzymać dostęp do wielu gier gratis (w tym wyczekiwany przez wielu „Resident Evil 3”), to zakup tego sprzętu jest dziś dla graczy nad wyraz korzystny.



Linki do niezależnych testów kart:

www.computerbase.de

gamegpu.com/

www.computerbase.de













Źródło: Info Prasowe / AMD