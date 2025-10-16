Rakuten Kobo Remote - nieprzerwane, bezdotykowe czytanie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rakuten Kobo, globalny lider w dziedzinie czytania cyfrowego, wprowadza na rynek Kobo Remote - ergonomiczny pilot do przewracania stron, który trafi do sprzedaży 4 listopada 2025 r. Dzięki długiej żywotności baterii i intuicyjnej konstrukcji, Kobo Remote to idealny towarzysz lektury - oraz doskonały pomysł na świąteczny prezent dla czytelników korzystających z Kobo. Jako pierwszy w historii bezprzewodowy pilot do przewracania stron od Kobo, Kobo Remote został stworzony specjalnie dla czytników Kobo i zaprojektowany tak, by zapewniać bezkonkurencyjną wygodę oraz absolutne minimum ruchu zakłócającego czytelniczy komfort. Zaprojektowany z myślą o czytelnikach, pozwala cieszyć się cyfrową lekturą jeszcze łatwiej niż dotychczas, będzie dostępny w kolorze czarnym oraz białym.







Kobo Remote będzie kompatybilny ze wszystkimi czytnikami Kobo wyposażonymi w łączność Bluetooth i będzie dostępny w cenie 139 PLN na stronie eu.kobobooks.com/pl oraz u wybranych sprzedawców. Pilot trafi do sprzedaży stacjonarnej i online 4 listopada 2025 r. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie, Niderlandach, Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Australii, Nowej Zelandii, Polsce, Czechach, Rumunii, Singapurze, Malezji, Tajwanie, Hongkongu, Japonii i Turcji.



















źródło: Info Prasowe - Rakuten Kobo