Razer - Technologia haptyczna w akcesoriach erotycznych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Technologia haptyczna Razer Sensa HD Haptics znajdzie zastosowanie w najnowszej ofercie akcesoriów erotycznych marki Womanizer. Immersyjne wrażenia zmysłowe, znane z gier komputerowych, mają zapewnić zupełnie nowe sposoby odczuwania dotyku i stymulacji. Opracowana przez Razer technologia Sensa HD Haptics powstała z myślą o intensyfikacji emocji i doświadczeń powstających podczas gry. Zastosowane w niej haptyczne sprzężenie zwrotne i algorytmy sensoryczne zapewniają niezrównany poziom immersji, wzbogacając rozgrywkę o doznania osiągane przez zmysł dotyku.







Rozwiązania Razer zostaną teraz wykorzystane w produktach dostarczanych przez markę Womanizer, jednego z największych na świecie producentów akcesoriów erotycznych. Immersja z gier komputerowych poprawi działanie stosowanych dotychczas w urządzeniach Womanizer technologii Pleasure Air Technology i Smart Silence. Pierwsza z nich zapewnia bezdotykową stymulację dzięki połączeniu pulsujących i masujących zmian ciśnienia powietrza, druga jest aktywowana tylko wtedy, gdy gadżet wchodzi w kontakt ze skórą użytkownika.



"Technologia Razer Sensa HD Haptics pozwala na tworzenie zniuansowanych wrażeń, w których urządzenie znika, a doznania dotykowe mogą być dostarczane z jeszcze większą intensywnością. Cieszymy się, że nasze rozwiązania wzbogacą możliwości akcesoriów Womanizer" - mówi Eric Vezzoli, Associate Director Haptics w Razer.



"Preferencje seksualne są kwestią bardzo indywidualną. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że użytkownicy akcesoriów erotycznych często nie są w stanie znaleźć odpowiednich słów, aby opisać to, co czują i czego szukają" - wyjaśnia Tobias Zegenhagen, Chief Product Officer w Womanizer. "Wprowadzając technologię Razer do naszych produktów, chcemy ustanowić nowe standardy intymnej przyjemności, oferując użytkownikom bezprecedensowy poziom personalizacji i doznań" - dodaje.



Pierwszy produkt Womanizer wykorzystujący technologię Razer ma zostać wprowadzony na rynek latem tego roku.











źródło: Info Prasowe - Razer