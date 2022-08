Razer - fotele Enki Pro w edycji Williams Esports oraz Koenigsegg

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dwie nowe edycje fotela gamingowego Enki Pro: Razer Enki Pro Williams Esports Edition oraz Razer Enki Pro Koenigsegg Edition. Fotel po raz pierwszy został ogłoszony podczas RazerCon 2021. Pokryto go najwyższej jakości ekologicznym tapicerowaniem z materiału Alcantara i wyposażono w oparcie składające się z dwóch poduszek o różnej gęstości oraz poduszkę pod głowę, mocowaną na magnes, wykonaną z pianki z pamięcią kształtu. Enki Pro ma również pokrętło do odchylania oparcia i wykończenie z włókna węglowego. Fotel zaprojektowano z myślą o optymalnym rozłożeniu masy, a jego część barkową jest ukształtowana w 110 stopniowy łuk. Enki Pro ma także wbudowane podparcie lędźwiowe, które daje możliwość ułożenia ciała w najbardziej neutralnej pozycji siedzącej. Jego ultraszerokie siedzisko o szerokości 21 cali zapewnia komfortowe podparcie podczas pracy lub zabawy, zmniejszając tym samym zmęczenie podczas siedzenia przez dłuższy czas.







Razer Enki Pro Williams Esports Edition: królewski tron do esportowych wyścigów

Aby uhonorować długą współpracę Razera z Williams Esports, która rozpoczęła się już w 2018 roku, Razer Enki Pro Williams Esports Edition otrzyma emblematyczną niebieską kolorystyką zespołu. Williams Esports to kluczowy gracz na scenie wyścigów F1 i esportu w dziewięciu różnych grach wyścigowych, dlatego fani organizacji dostają teraz prawdziwie królewski tron, aby właściwie reprezentować i wspierać zespół. Najlepszy fotel gamingowy zapewniający całodzienny komfort, pozwoli graczom zachować idealną formę od treningu po pole position.



Razer Enki Pro Koenigsegg Edition: na czele stawki

Razer Enki Pro został wybrany przez Koenigsegg jako oficjalny gamingowy fotel marki, co jest zgodne z historią firmy, która zawsze przesuwała granice w obszarze samochodowych innowacji. Enki Pro Koenigsegg Edition jest kontynuacją ogłoszonej w zeszłym roku współpracy Razera z marką samochodów o wysokich osiągach i będzie korzystać z rozpoznawalnych elementów pochodzących od popularnego modelu - Koenigsegg Regera. Krzesło ma charakterystyczny dla producenta samochodu żółty kolor, z kultowym logo Koenigsegg z przodu i emblematem z tarczą nadrukowanym z tyłu.



Sugerowane ceny detaliczne:

Razer Enki Pro Williams Esports Edition - 1499 Euro

Razer Enki Pro Koenigsegg Edition - 1499 Euro

































Źródło: Info Prasowe / Razer