Razer - kamerka Kiyo X i karta przechwytująca Ripsaw X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer poszerza swoją ofertę urządzeń do streamingu, prezentując podstawową kamerkę internetową oraz kartę przechwytującą - Kiyo X i Ripsaw X. Oba urządzenia są skierowane do osób, które rozpoczynają swoją przygodę ze streamowaniem, ale którym zależy na wysokiej jakości prezentowanych materiałów wideo. Kamera internetowa Razer Kiyo X USB zapewnia wybór pomiędzy rozdzielczością Full HD lub ultrapłynnym strumieniowaniem 60 FPS z rozdzielczością 1080p 30 FPS lub 720p 60 FPS. Dzięki w pełni konfigurowalnym ustawieniom w Razer Synapse, streamerzy mogą dostosowywać ustawienia wideo w locie, zachowując cały czas ostrość obrazu dzięki wbudowanemu autofokusowi.







Kiyo X jest dostarczany z bezpłatnym oprogramowaniem Razer Virtual Ring Light, konfigurowalną aplikacją oświetleniową, która wykorzystuje monitor komputera jako źródło oświetlenia, zapewniając dzięki temu zoptymalizowane oświetlenie podczas połączeń wideo i transmisji strumieniowych.



Dedykowana karta do przechwytywania Razer Ripsaw X zapewnia doskonałą jakość wideo w rozdzielczości do 4K przy 30 klatkach na sekundę. Przy wykorzystaniu zarówno HDMI 2.0, jak i USB 3.0, karta zapewnia łączność o niemal zerowym opóźnieniu i maksymalną szczegółowością obrazu z dowolnego kompatybilnego urządzenia źródłowego, w tym lustrzanek cyfrowych i innych przenośnych aparatów z wyjściem HDMI. Ripsaw X to karta przechwytująca typu plug-and-play, która nie wymaga instalowania urządzenia wewnątrz komputera PC i jest kompatybilna z popularnymi programami do przesyłania strumieniowego.



Kiyo X dostępna w cenie 89.99 EURO na Razer.com oraz u wybranych sprzedawców natomiast karta Ripsaw X dostępna jest w cenie 139.99 EURO na Razer.com.





































Źródło: Info Prasowe / Razer