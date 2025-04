Razer - nowa, regulowana podstawka do laptopów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś wprowadzenie na rynek regulowanej podstawki pod laptopa - Razer Adjustable Laptop Stand, wysokiej jakości rozwiązania dla graczy, którzy chcą zwiększyć komfort i wydajność swojego miejsca pracy. Zaprojektowana dla laptopów i innych urządzeń o przekątnej do 18 cali, regulowana podstawka pod laptopa Razer jest w całości wykonana z anodyzowanego aluminium, co zwiększa jej trwałość i odporność na zarysowania. Podwójne punkty mocowania z systemem regulacji za pomocą klucza imbusowego umożliwiają pełne dostosowanie w celu uzyskania idealnej wysokości i kąta widzenia, a antypoślizgowe gumowe podkładki zapewniają, że laptop zawsze spoczywa na swoim miejscu. Gdy podstawka nie jest używana, można ją łatwo złożyć w celu przechowywania, dzięki czemu przestrzeń robocza pozostaje czysta i uporządkowana. Składana i przenośna konstrukcja sprawia, że jest to idealny towarzysz zapewniający ergonomiczny komfort w podróży.







Razer Adjustable Laptop Stand najważniejsze cechy:

- Indywidualne dopasowanie: Regulowana wysokość i nachylenie zapewniają optymalną ergonomię i komfort. Podwójne punkty podparcia pozwalają użytkownikom precyzyjnie dostosować konfigurację i uzyskać idealną wysokości i kąty widzenia. Możliwość złożenia ułatwia zaś przechowywanie i przenoszenie w podróży.

- Kompatybilność z wieloma urządzeniami: Pasuje do laptopów o przekątej do 18 cali i wielu innych urządzeń, zapewniając optymalny kąt widzenia i maksimum swobody.Wentylowana konstrukcja z specjalnie wyciętymi otworami wentylacyjnymi dla lepszego przepływu powietrza i pasywnego chłodzenia.

- Najwyższa jakość wykonania: Konstrukcja wykonana została w całości z anodyzowanego aluminium, dzięki czemu podstawka jest trwała i solidna. Za pomocą dołączonego klucza imbusowego można dokręcić lub poluzować śrubę regulacji naprężenia znajdującą się pod osłonami zawiasów.





Linia akcesoriów Razer do laptopów stale rośnie

Razer Adjustable Laptop Stand dołącza do rosnącej rodziny akcesoriów Razer dedykowanych laptopom i jest elementem stategii marki polegającej na dostarczaniu wysokiej jakości akcesoriów, które łączą w sobie wydajność, funkcjonalność i estetykę. Wśród pozostałych produktów w gamie znajdują się:

- Razer Laptop Cooling Pad: Inteligentna podstawka, która dynamicznie steruje prędkością wentylatora w zależności od temperatury laptopa, zapewniając optymalne chłodzenie podczas intensywnych zadań.

- Razer USB4 Dock: Wyposażony w najnowszy standard USB4, stacja dokująca oferuje prędkość transferu do 40 Gb/s i obsługuje konfiguracje z dwoma monitorami, zwiększając łączność i produktywność zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów.

- Razer Monitor Stand Chroma: Łącząc styl i funkcjonalność, ta podstawka oferuje 4-portowy hub USB-C, ergonomiczną wysokość i personalizację Chroma RGB, ulepszając każdą konfigurację biurka do gier lub pracy.





Cena i dostępność

Razer Adjustable Laptop Stand jest dostępna już teraz na Razer.com i RazerStores na całym świecie w cenie 69.99 EURO.

























źródło: Info Prasowe - Razer