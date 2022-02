Razer - więcej sposobów na wykorzystanie Razer Silver

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer uruchomił dzisiaj program RazerStore Rewards, który zaoferuje graczom jeszcze więcej możliwości zdobycia Razer Silver przy każdym zakupie na Razer.com lub w dowolnym sklepie RazerStore na całym świecie. Razer Silver to program lojalnościowy Razera skierowany do graczy. Gracze mogą gromadzić Razer Silver podczas korzystania z wielu platform firmy — grając z aplikacją Razer Cortex, doładowując gry za pomocą Razer Gold, a od teraz także robiąc zakupy na Razer.com i w RazerStore. Razer Silver można wymieniać na sprzęt Razera, a także na rozrywkę i kredyty do gier w już ponad 300 tytułach, w tym PUBG i Mobile Legends: Bang Bang. Dzięki dodaniu do programu sklepów RazerStore gracze mogą teraz zdobywać jeszcze więcej Razer Silver, które można zamienić na cenne nagrody, takie jak fotele gamingowe Razer Iskur lub Enki.







Do programu nagród RazerStore Rewards można dołączyć bezpłatnie. Użytkownik po rejestracji otrzyma poziom 1, a za każdy wydany 1 USD** dostanie 25 Razer Silver. Wraz z kolejnymi wydatkami uczestnik programu przejdzie na poziom 2 i 3, dzięki którym będzie mógł, odpowiednio, otrzymać 50 i 100 Razer Silver (za 1 USD). Rejestracja jest bardzo prosta i można ją przeprowadzić na Razer.com oraz w sklepach stacjonarnych RazerStore.



Aby dowiedzieć się więcej prosimy zajrzeć TUTAJ.



















Źródło: Info Prasowe / Razer