Razer Huntsman Mini Analog

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dzisiaj Huntsman Mini Analog, pierwszą tego typu kompaktową klawiaturę 60% wyposażoną w opatentowane przez Razera analogowe przełączniki optyczne, dzięki którym ta mała, przenośna klawiatura zapewnia graczom maksimum precyzji, wydajności i kontroli. Klawiatura Huntsman Mini Analog z analogowymi przełącznikami optycznymi Razer daje graczom większą kontrolę, umożliwiając regulację sterowania analogowego pod względem czułości oraz podwójne mapowanie klawiszy w zakresie wejść cyfrowych i analogowych. To z kolei pozwala użytkownikom na dokładniejsze sterowanie przepustnicą lub kierownicą w grach wyścigowych, jak również na przypisanie dwóch funkcji do jednego klawisza w zależności od siły nacisku, co sprawia, że w strzelankach FPS można chodzić i biegać przy użyciu tego samego klawisza.







W trosce o maksymalną wytrzymałość klawiaturę Huntsman Mini Analog wyposażono w nakładkę na klawisze Doubleshot PBT o trwałym, fakturowanym wykończeniu, która zachowuje swój wyrazisty wygląd nawet po długim użytkowaniu. Na ogólną wytrzymałość klawiatury dodatkowo przekłada się aluminiowa konstrukcja, a odłączany kabel typu C gwarantuje łatwość przenoszenia.



Huntsman Mini Analog to pierwsza na rynku klawiatura 60% dla graczy wyposażona w przełączniki analogowe. To idealny wybór dla użytkowników grających w sieci LAN, fanów minimalistycznych zestawów do gier czy osób poszukujących rozwiązań oszczędzających miejsce. Jednocześnie model ten gwarantuje dokładność sterowania i precyzję wymaganą we współczesnych grach.



Nowa klawiatura Huntsman Mini Analog dostępna będzie w marcu 2022 w cenie 159.99 €uro (sugerowana cena detaliczna).



































Źródło: Info Prasowe / Razer