Razer Atlas Pro - oto najcieńsza, szklana podkładka na świecie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłasza dziś premierę Razer Atlas Pro – najcieńszej na świecie szklanej podkładki pod mysz, która wyznacza zupełnie nowy standard w kategorii smukłości, wydajności i estetyki nowoczesnych setupów. Atlas Pro zbliża powierzchnię pracy myszy maksymalnie do biurka, tworząc płynne i naturalne doświadczenie użytkowania. Przekraczając po raz pierwszy barierę 2 mm, Atlas Pro staje się najcieńszą szklaną podkładką gamingową na świecie – i to w całej swojej konstrukcji, łącznie z gumową podstawą. Sama warstwa szkła ma jedynie 1.1 mm.Tak smukła forma sprawia, że Atlas Pro doskonale stapia się z nowoczesnym stanowiskiem pracy, jednocześnie wspierając bardziej naturalną pozycję nadgarstka podczas długich sesji gamingowych. Minimalna różnica wysokości między biurkiem a powierzchnią podkładki tworzy spójny, komfortowy punkt styku – wzmacniając precyzję ruchów i poczucie kontroli, bez kompromisów w zakresie stabilności i trwałości.







Nowa definicja możliwości szklanych podkładek

Kiedy w 2023 roku Razer zaprezentował pierwszy model Atlas, przełamał schematy jako pierwsza szklana podkładka z pełnowymiarową gumową podstawą, oferując większą stabilność i redukcję hałasu w porównaniu do tradycyjnych konstrukcji z czterema punktami podparcia.Wraz z rosnącą popularnością szklanych podkładek tempo innowacji zaczęło jednak zwalniać. Większość projektów ujednoliciła się wokół podobnej grubości – zazwyczaj powyżej trzech milimetrów – a rozwój ograniczał się do drobnych usprawnień zamiast prawdziwych przełomów.Atlas Pro powstał właśnie po to, by wyjść poza te ograniczenia i ponownie zdefiniować, czym może być szklana podkładka gamingowa.



Stworzona dla wydajności i precyzji

Atlas Pro to nie tylko smukłość – to narzędzie stworzone z myślą o rywalizacji na najwyższym poziomie. Powierzchnia z hartowanego szkła zapewnia niezwykle płynny, niskotarciowy poślizg, uwielbiany przez graczy FPS i entuzjastów treningu celności, dla których liczy się szybkość i powtarzalność ruchów.Aby zagwarantować niezawodne śledzenie na tak cienkiej powierzchni, Atlas Pro wykorzystuje mikrostrukturę o teksturze 2 µm, opracowaną i przetestowaną we współpracy z wiodącym partnerem Razer w dziedzinie sensorów. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne i spójne odwzorowanie ruchów – niezależnie od stylu gry, czułości czy dynamiki rozgrywki.



Trwałość na co dzień

Mimo ultracienkiej formy Atlas Pro nie idzie na kompromisy w kwestii wytrzymałości. Wykonana z wysokiej jakości hartowanego szkła powierzchnia przechodzi rygorystyczne testy, aby zapewnić długotrwałą i stabilną wydajność.Z oceną 9H w skali twardości Mohsa, podkładka jest odporna na zarysowania powodowane przez codzienne przedmioty, takie jak klucze, długopisy czy monety. Specjalna powłoka ochronna umożliwia szybkie czyszczenie, dzięki czemu podkładka zachowuje nieskazitelny wygląd nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Detale, które robią różnicę

- Zaokrąglone krawędzie frezowane CNCPrecyzyjnie zaprojektowane, by pozostać delikatne i komfortowe dla nadgarstków nawet podczas wielogodzinnych sesji

- 11% większa powierzchnia (500 x 400 mm)Przestrzeń, która daje swobodę szerokich, dynamicznych ruchów myszy – idealna dla graczy rywalizujących na najwyższym poziomie

- Antypoślizgowa gumowa podstawaPełnopowierzchniowa baza utrzymująca podkładkę stabilnie na miejscu – dla spójnej i pewnej rozgrywki



Cena i dostępność

Razer Atlas Pro 129.99 USD / 139.99 EURO (MSRP). Dostępna, już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. WersjaRazer Atlas Pro White Edition, pojawi się w późniejszym terminie.





























źródło: Info Prasowe - Razer