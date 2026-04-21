TRUST Forta Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Po sukcesie słuchawek dla graczy Forta Gaming Headset firma Trust ogłasza premierę długo wyczekiwanego modelu Forta Wireless – oficjalnie licencjonowanego produktu dla konsol PlayStation 5. Zachowując wszystkie funkcje premium, których gracze oczekują od serii Forta – immersyjny dźwięk, bezproblemowe połączenie z konsolami oraz wyjątkowo komfortowa konstrukcja – ta nowa edycja ma jeszcze jedną wyjątkową zaletę: pełną swobodę bezprzewodową. Stworzony specjalnie dla fanów PlayStation, oficjalnie licencjonowany zestaw Forta Wireless zapewnia bezstratne połączenie bezprzewodowe o ultraniskich opóźnieniach za pośrednictwem odbiornika USB 2.4G, dając graczom swobodę ruchu, radość i zabawę bez potykania się o własne kable.







Co więcej, dzięki braku opóźnień Forta Wireless gwarantuje precyzyjne działania i reakcje, utrzymując graczy w pełni zanurzonych w każdym kluczowym momencie rozgrywki. Dzięki potężnym przetwornikom 50 mm oraz dźwiękowi 3D w obsługiwanych grach na konsoli PS5, Forta Wireless zapewnia bogaty i szczegółowy dźwięk, który ożywia każdą grę – w intensywnych bitwach w trybie multiplayer czy podczas eksploracji rozległych światów przez jednego gracza. Dzięki prawdziwie immersyjnemu dźwiękowi gracze usłyszą każdy krok, eksplozję i szept, doznając najbardziej emocjonującego doświadczenia w trakcie gry.



Zaprojektowany z myślą o długich, ekscytujących sesjach, Forta Wireless oferuje obrotowe muszle oraz regulowany pałąk w połączeniu z grubymi, wyjątkowo miękkimi nausznikami, zapewniającymi komfort przez wiele godzin. Odłączany mikrofon kardioidalny wyraźnie rejestruje głos w komunikacji zespołowej i można go zdjąć, gdy nie jest potrzebny, natomiast sterowanie głośnością na nauszniku oraz wygodny przycisk wyciszenia mikrofonu umożliwiają łatwe sterowanie bez przerywania gry.



Wbudowany akumulator zapewnia nawet 55 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu, dzięki czemu gracze mogą zaliczyć wiele sesji nie martwiąc się o zasilanie. Gdy nadejdzie czas ładowania, dołączony kabel USB-C do USB-C o długości 1 m pozwala kontynuować grę podczas ładowania, bez zatrzymywania akcji.



Dostępny w wersjach Midnight Black, White oraz w ekskluzywnej edycji Amazon Black & White, która stanowi uzupełnienie konsoli PS5, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy Forta Wireless Gaming Headset łączy wydajność, komfort i oficjalną kompatybilność z PS5, by zapewnić pełną swobodę gry.



Dostępny już teraz, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla gracza Forta Wireless Gaming Headset, oferowany jest w sugerowanej cenie detalicznej 79.99 EURO.

















źródło: Info Prasowe - TRUST