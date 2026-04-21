KIOXIA prezentuje dyski SSD z serii EG7 oparte na technologii QLC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosiła dzisiaj wprowadzenie dysków półprzewodnikowych (SSD) z serii KIOXIA EG7 – pierwszego rozwiązania dla klientów wykorzystującego technologię KIOXIA BiCS FLASH 8. generacji, opartą na komórkach 4-bitowych o czteropoziomowej strukturze (QLC). Seria KIOXIA EG7 oparta na QLC zapewnia wydajność porównywalną z rozwiązaniami opartymi na TLC, umożliwiając lepsze całkowite koszty posiadania (TCO) dla cienkich laptopów o wartości, a także notebooków i komputerów stacjonarnych oraz komercyjnych i konsumenckich. Dyski SSD serii KIOXIA EG7 przynoszą korzyści wydajnościowe i energooszczędne wynikające z pamięci 3D KIOXIA BiCS FLASH generacji 8 QLC do powszechnych obciążeń obliczeniowych producentów PC. Nowe dyski oferują wydajność losowego odczytu i zapisu do 1000 KIOPS, sekwencyjny odczyt z prędkością do 7000 MB/s oraz sekwencyjny zapis do 6 200 MB/s.







Seria KIOXIA EG7 wspiera NVMe 2.0d, dając producentom PC większą elastyczność w projektowaniu systemów i zarządzaniu urządzeniami. Dyski są dostępne w formatach M.2 typu 2230, 2242 oraz 2280, co umożliwia szeroką kompatybilność z różnymi konfiguracjami systemów oraz ograniczeniami przestrzennymi.



Seria KIOXIA EG7, pozbawiona pamięci DRAM, stanowi część oferty dysków SSD firmy KIOXIA skierowanej do klientów poszukujących rozwiązań o korzystnym stosunku jakości do ceny. Wykorzystuje ona sprawdzoną technologię bufora pamięci hosta (HMB), która pozwala wykorzystać część pamięci systemowej w celu obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO) i zużycia energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności i szybkości działania.



Dodatkowe funkcje obejmują:

• zgodność ze specyfikacją PCIe 4.0

• obsługę samoszyfrujących dysków (SED) w oparciu o standard TCG Opal w wersji 2.02

• pojemności 512 GB, 1024 GB oraz 2048 GB



Seria KIOXIA EG7 jest obecnie dostarczana do wybranych klientów OEM komputerów PC, a dostawy komputerów wyposażonych w dyski SSD mają rozpocząć się od drugiego kwartału 2026 r.











źródło: Info Prasowe - KIOXIA