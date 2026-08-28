Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował Razer Base Station V3 Chroma — inteligentny stojak na słuchawki RGB z portami USB, który uruchamia pełną imersję za pomocą jednego podniesienia. Najnowsza ewolucja kultowego stojaka Razer łączy inteligentną automatyzację z olśniewającym podświetleniem Razer Chroma RGB, stworzonym z myślą o wzniesieniu sprzętu graczy na wyższy poziom i rozświetleniu ich przestrzeni.

Base Station V3 Chroma dołącza do stale rozwijającego się ekosystemu Razer Chroma, podążając za niedawnymi premierami, takimi jak Razer Soma Chroma czy Razer Seiren V3 Chroma, przenosząc połączone, reaktywne oświetlenie z peryferii wprost na stojak słuchawkowy.







Pełna gotowość do walki

Wyróżniającą cechą Base Station V3 Chroma jest technologia Płynnego Wykrywania Słuchawek (Seamless Headset Detection). Za każdym razem, gdy podnosisz słuchawki, dedykowany profil Razer Synapse przejmuje kontrolę — zmienia podświetlenie Chroma, optymalizuje ustawienia audio oraz mikrofonu, uruchamia ulubione gry, aktywuje skróty globalne i odpala złożone makra. Dedykowany profil można idealnie dopasować do każdego scenariusza: profil gamingowy, który kieruje dźwięk do słuchawek, uruchamia ulubiony tytuł i rozświetla stanowisko reaktywnym światłem Chroma; profil streamingowy, który odpala program do transmisji i przełącza oświetlenie w tryb „na wizji”; czy profil na wieczór filmowy, który przyciemnia stanowisko dla całkowitego zanurzenia w seansie. Gdy odłożysz słuchawki z powrotem na stojak, wszystko bezproblemowo wraca do ustawień domyślnych — bez zbędnych kliknięć i przeszukiwania menu. Funkcja ta współpracuje z dowolnymi słuchawkami, wymagając jedynie szybkiego pobrania oprogramowania Razer Synapse.



Usłysz grę. Zobacz blask.

Base Station V3 Chroma pełni również rolę zaawansowanego centrum audio, podświetlenia oraz łączności. Podwójne porty USB 3.1 umożliwiają łatwe podłączenie odbiorników słuchawkowych oraz innych urządzeń, dbając o czystość i porządek na biurku bez zbędnych kabli. Oferując wciągający dźwięk przestrzenny 7.1 Surround Sound, dostępny za pośrednictwem optymalizacji programowych, stojak odblokowuje kinowe wrażenia odsłuchowe dla dowolnych słuchawek, ożywiając rozrywkę dzięki realistycznej akustyce pozycyjnej. Pionowy pasek LED z 12 strefami RGB rozświetla stanowisko gamera paletą 16.8 miliona kolorów oraz pełnym pakietem efektów, synchronizując się płynnie z innymi peryferiami z serii Razer Chroma RGB, a także z ponad 300 grami i 500 urządzeniami od ponad 50 partnerów, tworząc spójną i tętniącą życiem przestrzeń.



Stworzony z myślą o użytkowniku

Zaprojektowany z myślą o codziennej intensywnej rozgrywce, Base Station V3 Chroma łączy solidną konstrukcję z przemyślanymi detalami stworzonymi dla idealnego stanowiska.

Zakrzywiony, gumowany uchwyt zapobiega ześlizgiwaniu i idealnie wyprofilowuje słuchawki, chroniąc pałąk oraz nauszniki przed odkształceniami, zapewniając przy tym pewny i bezpieczny chwyt nawet dla większych i cięższych zestawów. Pod spodem znajduje się filcowa, antypoślizgowa podstawa, która mocno przywiera do powierzchni, gwarantując idealną stabilność całego akcesorium.



Jeden stojak. Pełna kontrola.

Razer Base Station V3 Chroma łączy inteligentne wykrywanie słuchawek, porywający dźwięk przestrzenny 7.1 oraz zaawansowane podświetlenie Chroma RGB w eleganckiej konstrukcji o rozszerzonej łączności. To coś więcej niż zwykły stojak słuchawkowy — to inteligentne centrum dowodzenia, które chroni sprzęt gracza, utrzymuje porządek na stanowisku i sprawia, że całe biurko błyszczy w idealnej harmonii.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Base Station V3 Chroma 79.99 USD / 89.99 EURO (Sugerowana cena detaliczna) Produkt dostępny od dziś na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

























źródło: Info Prasowe - Razer