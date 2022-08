Razer Basilisk V3 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer poinformowała o debiucie Basilisk V3 Pro, bezprzewodowej myszki do gier nowej generacji, stworzonej z myślą o wydajności i pełnej personalizacji. Najbardziej zaawansowana myszka gamingowa Razera wyznacza nowy standard dla społeczności entuzjastów gier dzięki rolce HyperScroll Tilt, przełącznikom optycznym do myszek 3. Generacji, 10+1 programowalnym przyciskom, sensorowi optycznemu Focus Pro 30K oraz opcjom ładowania bezprzewodowego za pomocą Mouse Dock Pro i Wireless Charging Puck (oba sprzedawane osobno). Napędzany przez Razer Chroma RGB, Basilisk V3 Pro oferuje 13 strefowe podświetlenie Chroma Lighting, dając graczom możliwość dostosowania każdej strefy za pomocą ponad 16,8 miliona kolorów i niezliczonych efektów świetlnych.







Jednocześnie gracze mogą jeszcze bardziej zanurzyć się w rozgrywce, ponieważ podświetlenie dynamicznie reaguje na ich działania w ponad 200 grach zintegrowanych z Chroma. Dzięki zastosowaniu wielokrotnie nagradzanej rolki HyperScroll Tilt, gracze mogą szybko przeglądać treści podczas swobodnego obrotu rolki, aż do jej zatrzymania lub też przełączyć się w tryb pracy rolki z wyczuwalnym oporem, aby uzyskać większą precyzję oraz informację zwrotną, które są idealne do zmiany broni lub umiejętności.



Charakterystyczny kształt i kultowy design myszy, pokochany przez miliony graczy na całym świecie, z 10+1 programowalnymi przyciskami doskonale wspiera różne sposoby trzymania myszki, a liczne łatwo dostępne przyciski pozwalają na używanie nieskończonej kombinacji poleceń i makr, co zapewnia najdoskonalszą ergonomię i pełną kontrolę.



Najlepsza w swojej klasie precyzja, intensywna gra z niskimi opóźnieniami, zwiększona wytrzymałość i szybkość to cechy, które doskonale podsumowują możliwości nowej generacji myszek Basilisk V3 Pro. Czujnik optyczny Focus Pro 30K, z dokładnością śledzenia na poziomie 99.8%, jest wyposażony w funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak inteligentne śledzenie (Smart Tracking), synchronizacja ruchu (Motion Sync) i asymetryczne odcięcie (Asymmetric Cut-off) dla maksymalnych osiągów na najwyższych poziomach rozgrywki. Dzięki funkcji inteligentnego śledzenia Basilisk V3 Pro automatycznie kalibruje się do działania na różnych powierzchniach, co pozwala myszce na utrzymanie stałej wysokości reakcji czujnika (lift-off distance) bez względu na rodzaj powierzchni, na której jest używany. Zapewnia to graczom większą kontrolę i precyzję, nawet na podczas ruchów myszko na szkle.



Dodatkowo, Basilisk V3 Pro jest wyposażony w nowe przełączniki optyczne Razera 3. generacji, liczba niezamierzonych podwójnych kliknięć wynosiła absolutne zero. Przełączniki eliminują również opóźnienia odbicia (debounce delay). Równocześnie przełączniki zapewniają bardziej wyczuwalne wrażenia dotykowe. Żywotność działania przełączników jest oceniana na 90 milionów kliknięć, co zwiększa ich trwałość o ponad 25% w porównaniu z poprzednią generacją przełączników.



Razer Basilisk V3 Pro korzysta również z technologii bezprzewodowej HyperSpeed 2.4 GHz, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się ultra-responsywnymi wrażeniami z rozgrywki o prędkości o 25% szybszej niż inne technologie bezprzewodowe. Dzięki obsłudze wielu urządzeń gracze mogą uprościć swoje konfiguracje sprzętowe i uwolnić port USB, podłączając kompatybilną bezprzewodową klawiaturę Razera i myszkę Basilisk V3 Pro do jednego klucza sprzętowego. Myszka oferuje również łączność Bluetooth, a także połączenie za pomocą złącza typu C, co pozwala na większą wszechstronność i łatwe przełączanie urządzeń. Basilisk V3 Pro jest również kompatybilny z nowo ogłoszonym bezprzewodowym kluczem sprzętowym HyperPolling 4K Hz, aby umożliwić graczom uzyskanie absolutnej kontroli nad rozgrywką dzięki rzeczywistej częstotliwości raportowania bezprzewodowego 4000 Hz.



Wraz z Basilisk V3 Pro z certyfikatem Qi (gdy dołączony jest bezprzewodowy Charging Puck), Razer zapowiedział również nowy Mouse Dock Pro ze zintegrowanym nadajnikiem-odbiornikiem 4K Hz. Nowe urządzenie oferuje bezprzewodowe ładowanie magnetyczne, które nigdy nie było bardziej intuicyjne. Gracze mogą zastąpić zwykły krążek w kompatybilnej myszce Razera krążkiem do ładowania bezprzewodowego (dołączony do Mouse Dock Pro) i ładować mysz, umieszczając ją w stacji dokującej, która dzięki wbudowanemu magnesowi zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie myszki.



Mouse Dock Pro jest również wyposażony w zintegrowany nadajnik-odbiornik HyperPolling 4K Hz zapewniający prawdziwą częstotliwość raportowania bezprzewodowego 4K Hz oraz 8 stref podświetlenia Chroma RGB, z możliwością wyboru prawie 16,8 miliona kolorów dla spersonalizowanego stylu i większego zanurzenie się w grze.





CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Basilisk V3 Pro - sugerowana cena detaliczna 179,99 €uro - Razer.com oraz autoryzowani sprzedawcy – 23 sierpnia 2022

Mouse Dock Pro - 99.99 €uro – 23 sierpnia 2022

Wireless Charging Puck - 24.99 €uro – 23 sierpnia 2022

Zestaw: Basilisk V3 Pro + Wireless Charging Puck Bundle - 193.99 €uro – 23 sierpnia 2022

Zestaw: Basilisk V3 Pro + Mouse Dock Pro - 242.99 €uro – 23 sierpnia 2022

























Źródło: Info Prasowe / Razer