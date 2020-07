Razer BlackShark V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer poinformowała dzisiaj o premierze zaawansowanego zestawu słuchawkowego dedykowanego esportowi - BlackShark V2. Słuchawki wyposażono w zupełnie nowe, 50 milimetrowe przetworniki TriForce i mikrofon HyperClear Cardioid z kartą dźwiękową USB. Headset otrzymał także zaawansowaną, pasywną redukcję szumów oraz nową funkcję profili gier THX Spatial Audio Game Profiles. BlackShark V2 to szczytowe osiągnięcie w kategorii wieloplatformowych, przewodowych zestawów słuchawkowych do gier. Został on zaprojektowany i przetestowany we współpracy z kilkoma z najlepszych esportowców na świecie.







W esporcie najważniejsza jest czystość dźwięku i komunikacji. Możliwość usłyszenia nawet najcichszej wskazówki dźwiękowej oraz niezakłócona komunikacja z członkami drużyny mogą wpłynąć na to, które miejsce zajmie się podczas turnieju. Z myślą o BlackShark V2, Razer opracował całkowicie nowy 50-milimetrowy przetwornik audio, który w połączeniu z nowym, specjalnie dostrojonym mikrofonem oraz doskonałymi nausznikami z pasywną redukcją szumów, daje potrójną przewagę podczas esportowej rywalizacji: czyste dźwięki, wyraźną komunikację i hałas zewnętrzny ograniczony do minimum – to prawdziwie zabójcza trójca dźwiękowa.



BlackShark V2 wyposażono w zupełnie nowy, opatentowany przetwornik o średnicy 50 mm - Razer TriForce Titanium. Przetworniki TriForce Titanium wykorzystują powlekane tytanem membrany, które separują różne częstotliwości audio i pozwalają na indywidualne dostrojenie wysokich, średnich i niskich zakresów, co skutkuje wyraźniejszymi górami, bogatszym środkiem i mocniejszym basem.



Przetworniki TriForce dopełnia THX Spatial Audio – zaawansowany system dźwięku pozycyjnego zapewniający najwyższą dokładność i realistyczny, wciągający dźwięk podczas grania. Rozwiązanie to jest kompatybilne ze źródłami stereo, 5.1 i 7.1. Zaawansowane algorytmy przestrzenne THX i technologia modelowania świata, w połączeniu z bezprecedensowymi możliwościami konfiguracyjnymi, zapewniają pełny, 360-stopniowy krajobraz dźwiękowy dostrojony do uszu każdego gracza. Dzięki THX Spatial Audio lokalizowanie wrogów, unikanie świszczących kul i wykrywanie pobliskich zagrożeń jest łatwe i naturalne, dając esportowcom dodatkową przewagę.



Wyraźna komunikacja drużynowa w ogniu walki jest kluczem do zwycięstwa, dlatego w przypadku BlackShark V2 firma Razer opracowała mikrofon HyperClear, o kardioidalnej charakterystyce kierunkowości, z kartą dźwiękową USB. Mikrofon HyperClear Cardioid został dostrojony do bardziej skoncentrowanego obszaru zbierania głosu, eliminując dźwięki z tyłu i po bokach, aby zapewnić większą czystość brzmienia mowy. Konstrukcja odłączalnego mikrofonu zapewnia minimalne zakłócenia odbioru, dzięki czemu przechwytywanie i odtwarzanie głosu jest bardziej dokładne.



Dodatkowa karta dźwiękowa USB pozwala na zaawansowane dostrojenie mikrofonu. Dzięki funkcjom takim jak Mic Boost (wzmocnienie czułości mikrofonu), Voice Gate (usuwanie szumów tła lub zwiększanie słyszalnego sygnału wyjściowego), Volume Normalization (zapewnienie stałego poziomu sygnału wyjściowego poprzez redukcję niespodziewanych, głośnych dźwięków), Microphone Equalizer (korektor) i Ambient Noise Reduction (redukcja szumów otoczenia), gracze mogą dostosować swój mikrofon w celu zminimalizowania hałasu otoczenia, zakłócającego komunikację zespołową.



Podczas gry turniejowej, czy to w domu, w sieci LAN, czy na głównej scenie finałów, hałas płynący z zewnątrz może przyczyniać się do niepożądanego rozproszenia uwagi. Subtelne sygnały dźwiękowe generowane przez innych graczy czy otoczenie mogą zostać utracone, gdy do zestawu słuchawkowego wedrą się dźwięki z zewnątrz gry. Zaawansowane, pasywne tłumienie hałasu w słuchawkach BlackShark V2 jest możliwe dzięki konstrukcji owalnych nauszników pokrywających całe ucho, których pluszowe poduszki zostały wypełnione pianką i pokryte sztuczną skórą. Tworzy to szczelną ochronę minimalizującą uciążliwe dźwięki z zewnątrz.



Dzięki zastosowaniu ultramiękkiej, oddychającej pianki z pamięcią kształtu, nauszniki minimalizują również gromadzenie ciepła oraz pocenie się, zapewniając tym samym komfort użytkowania nawet podczas długich, intensywnych sesji gry. Miękki, wyściełany pałąk na lekkiej ramie ze stali nierdzewnej zapewnia elastyczną i niezwykle trwałą konstrukcję z minimalnym naciskiem na głowę przy wadze zaledwie 262 g.



THX Game Profiles, które zadebiutują 6 sierpnia, dodatkowo pogłębią wrażenia z gry. Dzięki charakterystycznym dla gier, spersonalizowanym profilom, certyfikowanym przez twórców gier, THX Game Profiles pozwolą graczom cieszyć się grami tak, jak powinny one brzmieć, zapewniając przy tym realistyczne i wciągające wrażenia.



Profile gier THX oferują dwa różne tryby: tryb środowiskowy THX (THX Environmental Mode) zapewniający realistyczny dźwięk i najbardziej wciągające wrażenia lub tryb rywalizacyjny THX (THX Competitive Mode), z większym naciskiem na świadomość przestrzenną i wskazówki kierunkowe, w celu szybszego i dokładniejszego lokalizowania wrogów.



Dzięki przewodowemu połączeniu z gniazdem audio 3,5 mm, Razer BlackShark V2 jest kompatybilny z każdym urządzeniem obsługującym gniazdo 3,5 mm, w tym z PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch i wieloma urządzeniami mobilnymi. Dodatkowa karta dźwiękowa USB jest kompatybilna tylko z komputerami z systemem Windows 10.



Słuchawki dostępne będą na Razer.com oraz u autoryzowanych sprzedawców od 30 lipca 2020 w sugerowanej cenie detalicznej 109.99 Euro.























Źródło: Info Prasowe / Razer