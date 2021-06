Razer BlackShark V2 Pro Six Siege Special Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer, we współpracy z Ubisoft, ogłosił premierę BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition, oficjalnego headsetu esportowego do Six Siege, gry cieszącej sie wielomilionową bazą użytkowników. Słuchawki ozdobiono grafiką inspirowaną Six Siege oraz podkreślono pomarańczowymi przeszyciami i akcentami, które pozwolą graczom wyróżnić się zarówno w grze jak i prawdziwym życiu. BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition zachowuje wszystkie cechy wielokrotnie nagradzanego zestawu słuchawkowego BlackShark V2 Pro przeznaczonego do esportu: 50-milimetrowe przetworniki TriForce Titanium, które zapewniają klarowny dźwięk, bogate tony wysokie i mocne basy; THX Spatial Audio do precyzyjnego pozycjonowania; odłączalny mikrofon superkardioidalny HyperClear z certyfikatem Discord, gwarantujący krystalicznie czyste rozmowy głosowe.







Blackshark V2 Pro – Six Siege Special Edition jest napędzany przez technologię Razer HyperSpeed Wireless, która daje najszybsze i najbardziej niezawodne połączenie oraz zapewnia do 24 godzin pracy na baterii nawet podczas najdłuższych sesji gry. Dzięki przyciągającej wzrok nowej skórce, BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition jest niezbędnym narzędziem, którego każdy gracz w Siege potrzebuje w swojej zbrojowni.



Słuchawki BlackShark V2 Pro Six Siege Special Edition dostępne będą online na Razer.com, w sklepach stacjonarnych RazerStore oraz u wybranych sprzedawców od lipca w cenie 199.99 EURO.





























Źródło: Info Prasowe / Razer