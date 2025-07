Razer BlackShark V3 Pro - bezprzewodowe słuchawki esportowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę nowej serii słuchawek Razer BlackShark V3 Pro — kontynuacji swojej kultowej esportowej linii. Z myślą o najwyższej wydajności w rozgrywkach, nowe modele zostały zoptymalizowane pod kątem PC, PlayStation i Xbox. Każdy z nich oferuje superszybkie połączenie bezprzewodowe z minimalnymi opóźnieniami, wyraźną komunikację głosową oraz specjalnie dopasowane brzmienie. Słuchawki powstawały przy współpracy z legendami esportu, w tym z Nikolą „NiKo” Kovačem (ikona Counter-Strike’a, nowy członek Team Razer) i Shotzzym (profesjonalny gracz Call of Duty z drużyny OpTic). BlackShark V3 Pro zostały drobiazgowo dostrojone pod kątem rywalizacji.







Najważniejsze cechy BlackShark V3 Pro

- Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 — ultraszybki dźwięk – Nowa generacja bezprzewodowej technologii Razer zapewnia ultra-niskie opóźnienia dźwięku – zaledwie 10 ms. To aż 33% szybciej niż w najlepszych konkurencyjnych słuchawkach, co może zadecydować o zwycięstwie w dynamicznej rozgrywce.

- Razer HyperClear Full Band Mic — komunikacja na poziomie pro – Odłączany mikrofon o średnicy 12 mm oferuje jakość nagrywania na poziomie studyjnym (48 kHz) i jednokierunkowe zbieranie głosu – idealne do komunikacji w drużynie nawet w głośnym otoczeniu.

- Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) — maksymalne skupienie – Po raz pierwszy w serii BlackShark zastosowano hybrydową aktywną redukcję hałasu – system 4 mikrofonów inteligentnie odfiltrowuje dźwięki z otoczenia, pomagając skupić się na grze.

- Razer TriForce Bio-Cellulose Drivers Gen-2 — czysty i precyzyjny dźwięk – 50 mm przetworniki z ultracienką membraną z bio-cellulose zapewniają czystszy, bardziej naturalny dźwięk i lepszą separację tonów. Udoskonalony kształt zmniejsza zniekształcenia harmoniczne o 50%, a mocniejsze pole magnetyczne (o 75%) zwiększa precyzję lokalizacji dźwięku w przestrzeni.

- THX Spatial Audio z dźwiękiem 7.1.4 (tylko PC) - Dzięki czterem dodatkowym wirtualnym głośnikom nad głową, nowa wersja THX Spatial Audio tworzy głębszy, bardziej realistyczny krajobraz dźwiękowy – gracze mogą precyzyjnie określać kierunek i wysokość źródła dźwięku.



Każdy model BlackShark V3 Pro jest zoptymalizowany pod konkretną platformę:

PC – THX Spatial Audio z dźwiękiem 7.1.4

PlayStation – obsługa Tempest 3D Audio

Xbox – kompatybilność z Windows Sonic



Słuchawki oferują cztery tryby łączności: 2.4 GHz Wireless, Bluetooth, USB-A oraz 3.5 mm jack. Możliwe jest również jednoczesne połączenie przez HyperSpeed Wireless i Bluetooth — idealne np. do rozmów głosowych podczas grania. Dzięki 12 gotowym profilom dźwiękowym dla popularnych gier FPS i możliwości zapisania 9 własnych na słuchawkach, nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania.



ROZSZERZENIE SERII BLACKSHARK

Wraz z premierą BlackShark V3 Pro, Razer przedstawia dwa dodatkowe modele, dopasowane do różnych potrzeb:

- Razer BlackShark V3 – posiadają przetworniki TriForce Titanium 50 mm Gen-2, THX Spatial Audio i mikrofon HyperClear Superwide Band Mic. Obsługuje łączność przez HyperSpeed Wireless i Bluetooth, USB oraz do 9 profili EQ. Dostępny na PC, PlayStation i Xbox.

- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – podstawowy model bezprzewodowy z przetwornikami TriForce 50 mm Gen-2, dźwiękiem 7.1 Surround Sound i mikrofonem HyperClear Cardioid Mic. Obsługuje łączność przez HyperSpeed Wireless, Bluetooth i USB. Dostępny na PC, PlayStation® i Xbox.



Cena i dostępność

PC - Dostępne już teraz na Razer.com, w salonach RazerStore i wybranych sklepach.

BlackShark V3 Pro – 249.99 USD / 269.99 EURO

BlackShark V3 – 149.99 USD / 169.99 EURO

BlackShark V3 X HyperSpeed – 99.99 USD / 119.99 EURO





Xbox - Słuchawki dostępne są, już teraz.

BlackShark V3 Pro for Xbox – 249.99 USD / 269.99 EURO

BlackShark V3 for Xbox – 149.99 USD / 169.99 EURO

BlackShark V3 X HyperSpeed for Xbox – 99.99 USD / 119.99 EURO





PlayStation -Modele będą dostępne, już wkrótce.

BlackShark V3 Pro for PlayStation – 249.99 USD / 269.99 EURO

BlackShark V3 for PlayStation – 149.99 USD / 169.99 EURO

BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation – 99.99 USD / 119.99 EURO





























źródło: Info Prasowe / Razer