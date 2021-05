RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED:

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj klawiaturę BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, która zapewnia idealne połączenie bezprzewodowej wolności oraz funkcjonalności w kompaktowej obudowie. BlackWidow V3 Mini HyperSpeed została zaprojektowana z myślą o graczach, dla których ważny jest elegancki i minimalistyczny wygląd urządzeń lub po prostu chcą mieć więcej wolnego miejsca na biurku. Gamingową klawiaturę o rozmiarze 65% wyposażono w liczne funkcje, klawisze o pełnej wysokości (w tym klawisze strzałek i nawigacyjne) dla maksymalnej użyteczności oraz w technologię Razer HyperSpeed Wireless. BlackWidow V3 Mini HyperSpeed to idealna klawiatura do wszechstronnych zastosowań, która zapewnia pełną funkcjonalność i technologię bezprzewodową o niskim opóźnieniu w kompaktowej formie.







Pomimo kompaktowej konstrukcji, zajmującej mało miejsca na biurku, BlackWidow V3 Mini HyperSpeed została wyposażona w najczęściej używane klawisze poza standardowym układem alfanumerycznym. Zostały one sprytnie upakowane na niewielkiej powierzchni specjalnie zaprojektowanego układu klawiszy. Dzięki przesunięciu klawiszy nawigacyjnych na bok klawiatury oraz zachowaniu klawiszy strzałek, użytkownicy z łatwością uzyskają dostęp do najczęściej używanych funkcji znanych z pełnowymiarowych klawiatur. Wszystkie inne funkcje są dostępne za pośrednictwem klawiszy pomocniczych.



BlackWidow V3 Mini HyperSpeed korzysta z nowego klucza USB opracowanego przez Razera - HyperSpeed Multi-Device Dongle. Umożliwia to jednoczesne podłączenie klawiatury i myszy (wyposażonych w technologię HyperSpeed) do komputera za pomocą jednego dongle’a. Wsparcie dla przejściówki jest dostępne również w szerokiej gamie istniejących już produktów obsługujących technologię HyperSpeed Wireless, dzięki czemu nowy dongle dodatkowo pomaga zmniejszyć bałagan na biurku, a także zwalnia niezwykle ważny port USB.



BlackWidow V3 Mini HyperSpeed obsługuje również technologię Bluetooth, umożliwiając płynne przełączanie między maksymalnie 3 sparowanymi urządzeniami. Kabel USB-C uzupełnia opcje podłączeń i pozwala na równoczesne używanie i ładowanie urządzenia, a każde pełne naładowanie pozwala na korzystanie z klawiatury do 200 godzin.



BlackWidow V3 Mini HyperSpeed choć została zaprojektowana jako kompaktowa klawiatura, to nadal może się pochwalić zastosowaniem renomowanych, wiodących w branży przełączników Razera. Urządzenie jest dostępne z Yellow Switches - cichymi, liniowymi przełącznikami z ulepszonym wytłumianiem dźwięku oraz z Green Switches – przełącznikami o wyczuwalnym skoku i słyszalnym kliku. Klawiaturę wyposażono także w indywidualne dla każdego klawisza podświetlanie Razer Chroma RGB, solidniejsze nasadki klawiszy wykonane z podwójnej warstwy tworzywa ABS oraz wyjątkowo grube ścianki boczne, zapewniające maksymalną trwałość i długowieczność oraz doskonałe wrażenia podczas pisania.



Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed jest idealną bezprzewodową klawiaturą do grania, która sprawdzi się w każdej przestrzeni, a przy tym wystarczająco wszechstronną, aby spełnić różne wymagania – czy to podczas grania, czy to podczas codziennego użytku.



Sugerowana cena detaliczna - 189.99 Euro.







RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED:

- Razer HyperSpeed Wireless – technologia bezprzewodowa

- Obsługa Razer HyperSpeed Multi-device

- Opcje podłączeń - Razer HyperSpeed Wireless (2.4 Ghz), Bluetooth lub USB-C

- Przełączniniki mechaniczne stworzone z myślą o grach

- Nakładki klawiszy z tworzywa

- Żywotność klawiszy do 80 milionów kliknięć 80

- W pełni konfigurowalne podświetlenie Razer Chroma RGB z 16.8 milionami kolorów

- Opcje zapisu do 5 profili na wbudowanej pamięci lub w chmurze

- Wsparcie dla Razer Synapse 3

- N-key roll-over

- W pełni programowalne klawisze z możliwością nagrywania makr w locie

- Gaming mode

- 1000 Hz Ultrapolling

- Konstrukcja wykonana z aluminium

































Źródło: Info Prasowe / Razer