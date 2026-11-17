Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę kolekcji Razer Carbon Fiber Collection, w skład której wchodzą Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition oraz Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition. Nowe modele łączą sprawdzone konstrukcje myszy esportowych z obudowami wykonanymi z prawdziwego, tkanego włókna węglowego. Razer, marka numer jeden wśród myszy gamingowych¹, wykorzystał dwie konstrukcje cenione przez profesjonalnych graczy, zastępując ich tradycyjne obudowy jednym z najbardziej wytrzymałych dostępnych materiałów – prawdziwym, tkanym włóknem węglowym.







Włókno węglowe od lat znajduje zastosowanie w supersamochodach, lotnictwie i sportach motorowych, gdzie liczy się każdy miligram, a wszystkie elementy muszą działać niezawodnie. Kolekcja Carbon Fiber Collection przenosi te same standardy do świata myszy esportowych Razera, wykorzystując włókno węglowe w konstrukcji obudowy, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznych kształtów doskonale znanych graczom.



Prawdziwe włókno węglowe. Precyzyjna inżynieria

Podstawą kolekcji jest tkane włókno węglowe, materiał znany z wyjątkowo korzystnego stosunku wytrzymałości do masy. Uformowanie z niego obudowy myszy nie jest jednak prostym procesem, a wszystko zaczyna się od odpowiedniego splotu. Włókna układane są w splocie skośnym 2×2 (twill), który nadaje materiałowi charakterystyczny, ukośny wzór. Następnie arkusze tkanego włókna węglowego są formowane metodą prasowania na gorąco, podczas której wysoka temperatura i ciśnienie pozwalają uzyskać oraz utrwalić pożądany kształt. Kolejnym etapem jest precyzyjna obróbka CNC, dzięki której każda obudowa otrzymuje dokładne kontury charakterystyczne dla modeli Viper i DeathAdder. Na koniec powierzchnia obudowy zostaje zabezpieczona przezroczystą powłoką utwardzaną promieniowaniem UV, zamiast tradycyjnego lakierowania kryjącego. Dzięki temu charakterystyczny splot włókna węglowego pozostaje widoczny w każdym oświetleniu. Materiał, który gracze widzą i trzymają w dłoni, to prawdziwe włókno węglowe. Od procesu tkania po końcowe wykończenie, każdy etap produkcji podlega rygorystycznym standardom jakości, odzwierciedlając zaangażowanie Razera w tworzenie najwyższej klasy sprzętu bez kompromisów.



Lekkość w dłoni. Wytrzymałość pod presją

Efektem zastosowania włókna węglowego jest lżejsza obudowa, która jest jednocześnie nawet o 53% wytrzymalsza od tworzywa ABS². Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zachowywać swój kształt nawet pod wpływem dużych obciążeń. Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition waży zaledwie 47 g, natomiast Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition – 49 g. Tak niska masa pozwala na szybsze wykonywanie ruchów myszą oraz bardziej precyzyjne ich zatrzymywanie, co ma szczególne znaczenie podczas dynamicznej rywalizacji.



Stworzone dla profesjonalistów

Kolekcja Carbon Fiber Collection rozszerza ofertę modeli Razer Viper V4 Pro i Razer DeathAdder V4 Pro, oddając w ręce profesjonalnych graczy dobrze znane i sprawdzone konstrukcje, tym razem wykonane z lżejszego i bardziej wytrzymałego materiału. Obie myszy wyposażono w sensor optyczny Razer Focus Pro 50K trzeciej generacji, technologię Razer HyperSpeed Wireless drugiej generacji oraz przełączniki optyczne Razer czwartej generacji. Czas pracy na akumulatorze wynosi nawet 180 godzin. W przypadku Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition oznacza to również ulepszenie sensora oraz wydłużenie czasu pracy na akumulatorze w porównaniu z podstawową wersją modelu.



Ceny i dostępność

- Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition: 249.99 USD MSRP. Produkt dostępny od 17 listopada 2026 roku wyłącznie na stronie Razer.com oraz w salonach RazerStore.

- Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition: 249.99 USD MSRP. Produkt dostępny od 17 listopada 2026 roku wyłącznie na stronie Razer.com oraz w salonach RazerStore.

























źródło: Info Prasowe - Razer