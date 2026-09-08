Razer Clio X z THX Spatial Audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zapowiedział Razer Clio X — innowacyjny bezprzewodowy zagłówek głośnikowy, który dodaje tylny dźwięk przestrzenny do niemal każdego fotela gamingowego. Debiutujący na targach PAX West 2026 (od 4 do 7 września) Razer Clio X łączy technologię THX® Spatial Audio z bezprzewodową łącznością Razer™ HyperSpeed 2.4 GHz, dzięki czemu kinowa immersja staje się dostępna jak nigdy dotąd. Łącząc w sobie porywające brzmienie, bezprzewodową swobodę oraz wszechstronną kompatybilność, Razer Clio X to coś więcej niż zwykłe akcesorium — to brakujący element, który przekształci każdy fotel w pełnowymiarowy system audio.







Usłysz to, co dzieje się za Tobą

Sercem Razer Clio X jest zintegrowany system głośników bliskiego pola z dwoma pełnozakresowymi przetwornikami 38 mm oraz membranami biernymi 55 mm, skierowanymi precyzyjnie w stronę uszu gracza, by dostarczyć skoncentrowany, głęboki dźwięk z tyłu. Dzięki technologii THX Spatial Audio specjalne tryby poszerzania sceny akustycznej tworzą realistyczną przestrzeń dźwiękową, zapewniając niesamowitą głębię oraz doskonałe wyczucie otoczenia w grach, filmach i muzyce — całkowicie bez obciążania głowy.



Bezprzewodowa swoboda, zero kompromisów

Razer Clio X oferuje bezprzewodowy dźwięk o ultraszybkim przesyłdzie i zoptymalizowanym opóźnieniu dzięki technologii Razer™ HyperSpeed 2.4 GHz, całkowicie eliminując przewody ze stanowiska. Urządzenie jest zasilane z dowolnego powerbanka USB-C PD 2.0 i zapewnia do 40 godzin bezprzewodowej pracy, a wbudowany przewód USB Type-C można wygodnie schować w tylnej kieszeni poduszki, zachowując estetyczny ład. Miękka poduszka z pianki wspierającej kark została zaprojektowana z myślą o szerokiej kompatybilności — regulowany nylonowy pasek o długości 30–65 cm pasuje do większości foteli gamingowych i biurowych z wysokim oparciem, stanowiąc wygodne i uniwersalne ulepszenie każdego zestawu.



Jeden głośnik tylny, wiele sposobów na rozgrywkę

Razer Clio X sprawdza się doskonale jako samodzielny, główny głośnik do grania, oglądania filmów czy słuchania muzyki bez słuchawek, a także w trybie przestrzennym (Surround Mode) w połączeniu z posiadanym soundbarem lub zestawem głośników 2.0/2.1, tworząc potężne tylne nagłośnienie wspierane przez THX® Spatial Audio.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Clio X - 109.99 USD / 109.99 EURO (sugerowana cena detaliczna). Dostępny od zaraz na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

























źródło: Info Prasowe / Razer