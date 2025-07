Razer DeathAdder V4 Pro - Legenda ewoluuje...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę Razer DeathAdder V4 Pro, najnowszej ewolucji swojej najbardziej rozpoznawalnej serii gryzoni gamingowych. Z ponad 20 milionami sprzedanych egzemplarzy na całym świecie, linia DeathAdder słynie z doskonałej ergonomii i najwyższej klasy wydajności w e-sporcie. Model DeathAdder V4 Pro kontynuuje tę tradycję, oferując szere ulepszeń, opracowanych we współpracy z profesjonalistami i zaprojektowanych z myślą o najwyższym poziomie rywalizacji. DeathAdder V4 Pro to pierwsza myszka z technologią Razer HyperSpeed Wireless Gen-2, która zapewnia wyjątkowo stabilne połączenie, aż o 63% większą efektywność energetyczną i 37% niższe opóźnienia w porównaniu z poprzednią generacją.







Dzięki tej przełomowej technologii oraz przeprojektowanemu odbiornikowi zoptymalizowanemu pod kątem wydajności, mysz oferuje błyskawiczną responsywność nawet do 8000 Hz w trybie przewodowym i bezprzewodowym. Wszystko to uzupełnia czas pracy do 150 godzin przy częstotliwości 1000 Hz, zapewniając graczom zapas mocy podczas długich rozgrywek. W DeathAdder V4 Pro debiutuje również pierwszy optyczny scroll Razer, zaprojektowany specjalnie pod kątem e-sportu. Jest bardziej precyzyjny i trwalszy niż tradycyjne kółka mechaniczne — oferując trzykrotnie większą żywotność i wyczuwalny, spójny skok nawet przy intensywnej rozgrywce. Mysz wyposażono także w najnowsze przełączniki optyczne Razer Gen-4, zapewniające wyraźniejsze, bardziej satysfakcjonujące kliknięcia i gwarantujące trwałość aż do 100 milionów kliknięć – co stanowi nowy standard niezawodności.



W sercu urządzenia znajduje się sensor optyczny Razer Focus Pro 45K Gen-2, który oferuje perfekcyjne śledzenie na wszystkich powierzchniach. Dzięki rozdzielczości aż 45 000 DPI, prędkości 900 IPS i przyspieszeniu 85 G, sensor osiąga imponującą dokładność na poziomie 99,8%. Dodatkowe funkcje, takie jak Dynamic Sensitivity, Mouse Rotation i Sensitivity Matcher, dają graczom realną przewagę w sytuacjach wymagających precyzji.



Ultralekka ergonomia

DeathAdder V4 Pro waży zaledwie 56 gramów (wersja czarna) i 57 gramów (wersja biała), wyznaczając nowy standard w kategorii ultralekkich myszy gamingowych. Jej kultowy ergonomiczny kształt — ceniony zarówno przez fanów, jak i profesjonalistów — został subtelnie ulepszony, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort i wydajność. Większe ślizgacze PTFE zapewniają płynniejszy ślizg, a odzielone przyciski boczne minimalizują ryzyko przypadkowych kliknięć. Powłoka typu smooth-touch poprawia chwyt i nadaje urządzeniu premiumowy charakter. Co więcej, mysz została wykonana w ponad 67% z materiałów pochodzenia biologicznego i z recyklingu, co wpisuje się w proekologiczną filozofię firmy Razer. Wewnętrzna konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem maksymalnej lekkości i wytrzymałości. Wzmocnione ścianki boczne zwiększają trwałość, nie wpływając negatywnie na wagę, a nowo zaprojektowana obudowa zapewnia idealny balans między szybkością, kontrolą i wygodą użytkowania.



Stworzona z e-sportowcami

Mysz DeathAdder V4 Pro powstała we współpracy z profesjonalnymi graczami, w tym z Nikola “NiKo” Kovačem, legendą Counter-Strike’a, zdobywcą 10 tytułów międzynarodowych i najnowszym członkiem Team Razer. Firma Razer współpracowała z NiKo nad dopracowaniem kluczowych elementów myszy — od rozkładu masy po czucie przycisków i ogólną kontrolę.



Cena i dostępność

Razer DeathAdder V4 Pro jest już dostępna w sprzedaży na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych partnerów detalicznych na całym świecie w cenie 169.99 USD / 179.99 EURO.

































źródło: Info Prasowe - Razer