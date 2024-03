Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała linię Razer Gamer Room, która obejmuje innowacyjną serię produktów oświetleniowych zaprojektowanych, aby rozszerzyć doznania płynące z Razer Chroma RGB poza granice komputerów. W jej skład wchodzą: lampa (Razer Aether Lamp Pro oraz Aether Lamp), żarówka (Aether Light Bulb), pasek ledowy (Aether Light Strip oraz Aether Light Strip Extender) oraz lampka do monitora (Aether Monitor Light Bar). Każdy z produktów jest certyfikowany przez Matter, ponadto wykorzystuje standard open-source opracowany przez Connectivity Standards Alliance. Dzięki czemu może integrować się z ekosystemami inteligentnego domu, takimi jak Google Home i Amazon Alexa.







Nowe, innowacyjne oświetlenie zostało opracowane tak, aby zaoferować graczom, streamerom i twórcom różnorodne opcje oświetlenia, które wzbogacą gamingowe setupy, transmisje na żywo i przestrzenie do tworzenia treści dzięki dynamicznym efektom RGB. Co więcej, cała linia Razer Gamer Room jest w pełni kompatybilna z innymi urządzeniami peryferyjnymi z technologią Chroma za pośrednictwem aplikacji Razer Synapse, umożliwiając użytkownikom synchronizację efektów świetlnych w całej konfiguracji gamingowej.



Razer Aether Lamp Pro i Aether Lamp zapewniają wielostrefowe i funkcjonalne oświetlenie, gwarantując wciągającą rozgrywkę i możliwość tworzenia treści. Z kolei Razer Aether Light Bulb i Aether Light Strip (oraz Extender) oferują wyjątkowy design i wszechstronność w każdym środowisku gamingowym. Razer Aether Monitor Light Bar został natomiast stworzony z myślą o tych, którzy lubią grać lub pracować w nocy, oferując podwójne oświetlenie z diodami LED skierowanymi zarówno do przodu, jak i do tyłu, co pozwala wzbogacić wygląd pulpitu.



Linia Gamer Room firmy Razer została zaprojektowana z myślą o dynamicznych potrzebach współczesnych entuzjastów gier i streamingu. Dzięki ponad 16,8 milionom kolorów i niezliczonym efektom świetlnym, Razer Chroma RGB przekształca każdą przestrzeń w reaktywne i dynamiczne środowisko. Aplikacja mobilna Razer Gamer Room (dostępna na iOS i Androida) zapewnia kompleksową kontrolę, umożliwiając użytkownikom modyfikowanie ustawień, tworzenie automatycznych procedur i wiele więcej.



Seria Razer Gamer Room jest już dostępna od 5 marca 2024 roku na stronach Razer.com, RazerStores i u autoryzowanych sprzedawców w poniższych cenach:

Razer Aether Lamp Pro: $129.99 USD - około 520 PLN

Razer Aether Lamp: $79.99 USD - około 320 PLN

Razer Aether Light Bulb: $49.99 USD - około 200 PLN

Razer Aether Light Strip: $129.99 USD - około 520 PLN

Razer Aether Light Strip Extender: $29.99 USD - około 120 PLN

Razer Aether Monitor Light Bar: $129.99 USD - około 520 PLN

































Źródło: Info Prasowe - Razer