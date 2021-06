Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował nowe słuchawki douszne Hammerhead True Wireless X, zaprojektowane po to, aby wyróżniać się z tłumu dzięki podświetlanym na zielono panelom dotykowym LED. Hammerhead True Wireless X, zoptymalizowane pod kątem grania, mogą się pochwalić trybem Gaming z dźwiękiem o niskim opóźnieniu 60 ms. Słuchawki zapewniają bogaty, wciągający dźwięk dzięki specjalnie dostrojonym 13-milimetrowym przetwornikom. Hammerhead True Wireless X to wszechstronne słuchawki do grania i korzystania z multimediów w podróży. Słuchawki douszne Hammerhead True Wireless X są kompatybilne z Google Fast Pair dla systemu Android i korzystają z Bluetooth 5.2 z funkcją automatycznego parowania, co zapewnia szybkie, wygodne i niezawodne połączenie, idealne do użytku ze smartfonami, tabletami, laptopami i konsolami (używanie słuchawej z konsolami wymaga adaptera Bluetooth, który jest sprzedawany osobno).







Konfigurowalne, podświetlane przyciski dotykowe LED na każdej słuchawce zapewniają szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, takich jak zarządzanie połączeniami, regulacja głośności lub aktywacja trybu Gaming. Nowa aplikacja Razer Audio App, uruchamiana wraz z Hammerhead True Wireless X, pozwala użytkownikom na regulację dźwięku, dostosowywanie efektów świetlnych i jasności oraz mapowanie gestów dotykowych zgodnie z własnymi preferencjami.



Dzięki możliwości działania do 24 godzin przy włączonym podświetleniu (i do 28 godzin przy wyłączonym), żywotność baterii Hammerhead True Wireless X pozwala na całodzienne granie i korzystanie z multimediów. Czyni to z nich idealnego towarzysza mobilnych graczy, którzy chcą mieć niezawodne słuchawki douszne z krystalicznie czystym dźwiękiem o niskim opóźnieniu.



Słuchawki douszne Razer Hammerhead True Wireless X, będziemy mogli nabyć w cenie 89.99 EURO.































Źródło: Info Prasowe / Razer