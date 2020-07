Razer Huntsman Mini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Okazuje się, że spora liczba graczy nie potrzebuje straszliwie rozbudowanych klawiatur i dla nich firma Razer przygotowała minimalistyczny model Huntsman Mini. Niech Was jednak nie zmyli jej zaledwie 60 procentowa powierzchnia, względem "normalnych" klawiszy. Konstrukcja ta ma większość potrzebnych do grania i pisania funkcji (no, może prócz części numerycznej), a więcej funkcji lub makr można przypisać do dowolnego klawisza za pomocą Razer Hypershift w aplikacji Razer Synapse 3. Dodatkowo model otrzymał przełączniki optyczne, które przewyższają tradycyjne przełączniki mechaniczne zarówno pod względem szybkości, jak i czasu reakcji. Huntsman Mini będzie dostępny w wykończeniach Black i Mercury White, ale ceny jego jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP