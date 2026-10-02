Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz – najnowszy model z serii Huntsman V3 Pro oraz najbardziej zaawansowaną analogową klawiaturę optyczną Razer w formacie 60%. Bazując na przełącznikach Razer Analog Optical Switches Gen-2, technologii Rapid Trigger oraz regulowanym punkcie aktywacji, nowy model wprowadza prawdziwe próbkowanie 8000 Hz HyperPolling i pełny pakiet Advanced Input Control – Razer Snap Flex, Razer Snap Tap, Dynamic Keystroke oraz Dual-Keypress Priority – w kompaktowym układzie zaprojektowanym dla maksymalnej swobody ruchu myszy i wygody w transporcie.







Analogowa optyka. Absolutna precyzja

Sercem klawiatury Huntsman V3 Pro Mini 8KHz są analogowe przełączniki optyczne Gen-2 od Razer, oferujące funkcję Rapid Trigger dla błyskawicznych powtórzeń wciśnięć i płynną regulację punktu aktywacji w zakresie 0.1–4.0 mm dopasowaną do stylu gry, z żywotnością sięgającą 100 milionów kliknięć. Fabrycznie skalibrowane z myślą o najwyższej precyzji w branży, przełączniki te są około 2,5-krotnie dokładniejsze od najbliższej konkurencji, osiągając realną dokładność 0,1 mm. Każdy przełącznik jest indywidualnie nasmarowany i osadzony w grubej warstwie pianki wyciszającej, co zapewnia optymalne wrażenia z kliku oraz cichą, wyważoną akustykę pisania, pozwalającą graczom pozostać w stanie pełnej koncentracji.



Piorunująca szybkość. Prawie zerowe opóźnienie

Huntsman V3 Pro Mini 8KHz oferuje prawdziwe próbkowanie 8000 Hz HyperPolling dla niemal zerowych opóźnień – to częstotliwość 8-krotnie wyższa niż standard branżowy, osiągająca w testach zaledwie 0.48 ms opóźnienia, czyli wynik o 26% szybszy niż u najbliższego rywala. Dopełnieniem zaawansowanej kontroli wprowadzania danych są funkcje Razer Snap Flex, Razer Snap Tap, Dynamic Keystroke i Dual-Keypress Priority, które dają graczom pełne panowanie nad każdym wciśnięciem klawisza, umożliwiając szybsze reakcje, czystsze zagrania i pełną kontrolę w gorączce rywalizacji.



Stworzona do rywalizacji. Wytrzymałość na lata

Kompaktowa konstrukcja 60% klawiatury Huntsman V3 Pro Mini 8KHz, zaprojektowana z myślą o swobodnym ustawieniu i maksymalnej przestrzeni na manewry myszą, doskonale sprawdza się również podczas wyjazdów na turnieje LAN. Jej górna obudowa ze stopu aluminium 5052 wykończona jest szczotkowanym metalem zapewniającym odporność na odkształcenia, a teksturowane nakładki PBT typu doubleshot gwarantują trwałość i odporność na ścieranie w najgorętszych momentach gry. Dwufunkcyjne klawisze modyfikujące po krótkim dotknięciu działają jak 4-kierunkowe strzałki, zapewniając wygodną nawigację zarezerwowaną zazwyczaj dla większych formatów klawiatury. Gracze mogą dostosowywać wysokość aktywacji oraz czułość Rapid Trigger „w locie” z poziomu rzędu cyfr, zapisując do 6 profili w pamięci wbudowanej bez konieczności używania oprogramowania. Urządzenie obsługuje również platformę Synapse Web, dając graczom kontrolę z poziomu przeglądarki bez instalowania jakichkolwiek aplikacji. Umożliwia to błyskawiczną zmianę ustawień i zapisywanie profili w pamięci urządzenia, zapewniając spójną konfigurację na dowolnym komputerze, turnieju czy imprezie LAN.



Kompaktowa forma. Pełna kontrola

- Przełączniki Razer Analog Optical Switches Gen-2 — z funkcją Rapid Trigger, regulowanym punktem aktywacji 0.1–4.0 mm i żywotnością do 100 milionów wciśnięć.

- Prawdziwe próbkowanie 8000 Hz HyperPolling — dla znikomego opóźnienia, 8-krotnie szybsze niż rynkowy standard.

- Szybka regulacja z poziomu klawiatury — do precyzyjnego dostrajania aktywacji lub czułości Rapid Trigger, z pamięcią wbudowaną na 6 profili bez wymogu oprogramowania.

- Obsługa Synapse Web — szybkie dostosowywanie aktywacji klawiszy oraz efektów Razer Chroma RGB prosto z przeglądarki, bez potrzeby instalacji oprogramowania.

- Kompaktowy format 60% — stworzona na turnieje obudowa ze stopu aluminium 5052 oraz trwałe nakładki PBT doubleshot.



Wraz z Huntsman V3 Pro Mini 8KHz firma Razer przenosi analogową wydajność optyczną linii Huntsman V3 Pro do najbardziej kompaktowej, turniejowej formy, łącząc profesjonalną precyzję, prawdziwe próbkowanie 8000 Hz HyperPolling oraz pełny pakiet Advanced Input Control w klawiaturze 60% stworzonej z myślą o profesjonalistach.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz: 179.99 USD / 189.99 EURO MSRP. Produkt dostępny od dziś na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.























źródło: Info Prasowe - Razer