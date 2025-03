Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował klawiaturę Razer Huntsman V3 Pro Mini White Edition. Zaprojektowana została z wykorzystaniem najnowocześniejszych przełączników Razer Analog Optical Switches Gen-2, zapewnia błyskawiczną aktywację i niezrównaną responsywność, dzięki czemu każde naciśnięcie klawisza jest tak samo bezbłędne, jak jego konstrukcja. Ta klawiatura wyznacza nowy standard zarówno pod względem formy, jak i funkcjonalności. Naciskając odpowiednią kombinację klawiszy, gracze mogą uzyskać dostęp do szybkich regulacji w trybie on-the-fly, co pozwala na błyskawiczne dostosowanie punktu aktywacji i ustawień Rapid Trigger. Podobnie Razer Snap Tap, który jest domyślnie wyłączony gracze mogą za pośrednictwem Razer Synapse uzyskać dostęp do jeszcze głębszej personalizacji i zapisywać własne ustawienia bezpośrednio w wielu profilach na klawiaturze.







Klawiatura Huntsman V3 Pro Mini White Edition została stworzona z myślą o graczach, którzy szukają zarówno mobilności, jak i przestrzeni do swobodnego manewrowania myszą. Dwufunkcyjne klawisze w prawym dolnym rogu klawiatury pełnią rolę klawiszy strzałek, co eliminuje konieczność używania dodatkowych klawiszy. Idealna do domowych konfiguracji, turniejów i gier w podróży.



Analogowe przełączniki optyczne Razer Gen-2 vs przełączniki z efektem Halla

Razer Analog Optical Switches Gen-2 wykorzystują do aktywacji sygnał świetlny, który zapewnia precyzyjne i niezawodne działanie w każdym środowisku. Przełączniki z efektem Halla wykorzystują sygnały magnetyczne wykrywane przez czujniki na płytce PCB w celu wykrycia punktu aktywacji. Jednak na przełączniki z efektem Halla mogą wpływać zewnętrzne zakłócenia magnetyczne i wahania temperatury, potencjalnie wpływając na stabilność działania.

Podczas gdy oba rozwiązania oferują analogową funkcjonalność klawiatury, profesjonalni gracze e-sportowi na całym świecie wybierają Razer Analog Optical Switches Gen-2 ze względu na ich precyzję i niezawodność, a linia klawiatur Huntsman V3 Pro jest klawiaturą nr 1 używaną na ProSettings.net (stan na grudzień 2024 r.).



Analogowe przełączniki optyczne mają przewagę w kwestii precyzji, ponieważ zapewniają znacznie bardziej płynny skok klawisza w porównaniu do przełączników wykorzystujących pole magnetyczne. W przypadku przełączników z efektem Halla, ze względu na naturę magnesów, może wystąpić pewna różnica i brak liniowości w całym zakresie ruchu, jak pokazano na powyższym wykresie. Gracze mogą być pewni, że każdy przełącznik w każdej klawiaturze z linii Huntsman V3 Pro charakteryzuje się najwyższą precyzją i spójnością. Zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności i precyzji, linia Huntsman V3 Pro na nowo definiuje gaming dzięki analogowym przełącznikom optycznym. Każdy przełącznik jest fabrycznie skalibrowany pod kątem dokładności i jest odporny na zakłócenia zewnętrzne, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się prawdziwym analogowym działaniem, regulowaną aktywacją i trybem Rapid Trigger.



Klawiatura e-sportowa nr 1

Zdobycie miejsca nr 1 jako najczęściej wybieranej marki klawiatur przez profesjonalistów e-sportowych na Prosettings.net (stan na grudzień 2024 r.) jest świadectwem ciągłego dążenia do doskonałości w e-sporcie. Jest to kamień milowy, który nie jest punktem końcowym, ale krokiem w kierunku jeszcze większych osiągnięć.



Razer Huntsman V3 Pro Mini White Edition jest już dostępna na Razer.com, RazerStores i u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie w cenie 209.99 Euro.

























źródło: Info Prasowe - Razer