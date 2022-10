Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj dwie stylowe kolekcje sprzętu i odzieży: Razer Instinct Collection i Nomad Duffel Bag. Kolekcja Instinct to pierwsze podejście marki do stylu athleisure (łączącego styl sportowego z nieformalnym) i jest skierowana do ludzi aktywnych z natury, podczas gdy torba Nomad Duffel jest najlepszym towarzyszem dla podróżujących graczy. Kolekcja Instinct została stworzona z myślą o modzie oraz funkcjonalności i oferuje graczom wszechstronność. Odzież sportowa, zapewniająca komfort przez cały dzień użytkowania, jest wykonana z oddychającego, rozciągliwego w dwóch i czterech kierunkach, lekkiego materiału. Tkanina odprowadza również pot, zapewniając graczom suchość i chłód podczas intensywnych treningów lub sesji grania.







Kolekcja Instinct jest łatwo rozpoznawalna dzięki czarno-zielonym kolorom Razera i subtelnym ozdobom inspirowanych kultowym logo THS i hasłem „For Gamers. By Gamers”. Linia damska składa się z topu na ramiączkach, stanika sportowego i legginsów z wysokim stanem, podczas gdy w skład linii dla mężczyzn wchodzą T-shirt, koszulka bez rękawów i spodenki. Miękkie, nie krępujące ruchów fasony można na co dzień nosić jako zestaw lub w łączyć je z innymi ubraniami, zabierając graczy z sesji gier na treningi i na ulice.



Torba Nomad

Elegancka torba sportowa jest przestronna i wykonana z trwałego materiału, odpornego na ścieranie. Torba Nomad Duffel, stworzona do przenoszenia i ochrony najcenniejszego sprzętu, jest również wodoodporna i posiada podwójną siateczkową kieszeń ze stoperem na sznurek dla dobrej wentylacji. Zaprojektowana z myślą o graczach i ich cennym sprzęcie, torba ma wiele wewnętrznych kieszeni, ułatwiających organizację i dających lepszy dostęp do przenoszonych urządzeń. Torbę można nosić zarówno za rączkę jak i na odpinanym pasku na ramię. Elastyczne paski mocujące pozwalają na zabranie ze sobą dodatkowego sprzętu. Torba Nomad będzie dostępna wyłącznie w Ameryce Północnej.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ:

Razer Athleisure – sportowy stannik Instinct Sports: 89.99 €uro

Razer Athleisure – top Instinct: 69.99 €uro

Razer Athleisure – legginsy Instinct High-Rise: 89.99 €uro

Razer Athleisure – koszulka bez rękaów Instinct Tank: 69.99 €uro

Razer Athleisure – koszulka Instinct: 69.99 €uro

Razer Athleisure – spodenki Instinct: 79.99 €uro

Razer Instinct Collection jest dostępna od 28 września 2022, 8:00 czasu PDT na Razer.com oraz w wybranych sklepach RazerStores (wyłączając Chiny)



Razer Nomad torba sportowa: 69.99 USD

orba Nomad jest dostępna od 28 września 2022, 8:00 czasu PDT wyłącznie w USA na na Razer.com oraz w wybranych sklepach RazerStores.





































Źródło: Info Prasowe / Razer