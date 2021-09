Razer Iskur - nowy komfort grania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer informuje o dodaniu do linii swoich wielokrotnie nagradzanych ergonomicznych foteli gamingowych Iskur nowych wersji, pokrytych tkaniną. Daje to graczom większy wybór przy wyborze właściwego siedziska do ich stanowisk bojowych. Bardzo wyczekiwana przez społeczność Razera nowa wersja fotela - Iskur Fabric, jest wykonana z wyjątkowo miękkiego, odpornego na zalanie materiału, co zapewnia wygodne, ale trwałe wykończenie. Gęsto tkany materiał jest niewiarygodnie miękki w dotyku, a jednocześnie wystarczająco wytrzymały i odporny na wodę, olej oraz brud. Wersja fotela pokryta tkaniną nadal pozwala na utrzymanie idealnej postawy i daje ergonomiczne podparcie, z którego słyną Razer Iskur.







Nowy fotel wyposażono w ten sam, co u poprzedników, rewolucyjny system podparcia odcinka lędźwiowego. Razer Iskur Fabric będzie również dostępny w rozmiarze XL. Po niedawnej premierze Razer Iskur i Razer Iskur X w rozmiarze XL, rodzina Razer Iskur jest już kompletna. Wersje XL są o 15% większe niż ich odpowiedniki o standardowych rozmiarach, dając graczom bardziej więcej przestrzeni z wyższym oparciem i szerszą podstawą siedziska. Wersje XL są przeznaczone dla użytkowników o wzroście do 208 cm i wadze do 180 kg.



Nowe wersje foteli Iskur oraz Iskur XL Fabric będą dostępne do zakupu od 2 września 2021 roku, od godziny 17:00 w cenach zależnie od wersji: Iskur Fabric 549.99 EURO, a wersja XL w cenie 649.99 EURO.

























Źródło: Info Prasowe / Razer