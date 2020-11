Razer Kaira Pro Designed for Xbox

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer przedstawiła dzisiaj Kaira Pro Designed for Xbox - wysokowydajny bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do konsoli Xbox Series X | S, wyposażony w najnowsze, wielokrotnie nagradzane technologie audio Razera, zapewniające nowy poziom wrażeń dźwiękowych na kolejnej generacji konsol Xbox. Dzięki zastosowaniu 50-milimetrowych przetworników TriForce Titanium i superkardioidalnego mikrofonu HyperClear oraz łączności bezprzewodowej Xbox Wireless i Bluetooth 5.0, Kaira Pro zapewnia oszałamiający dźwięk i wyraźną komunikację głosową zarówno dla Xbox Series X | S, jak i dla graczy korzystających z usług w chmurze.







Obecnie gracze, którzy mają subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, mogą uzyskać dostęp do ponad 100 tytułów gier na konsolach Xbox, komputerach PC i na urządzeniach z Androidem. Jednak brak kompatybilności między platformami powodował, że gracze używali różnych zestawów słuchawkowych do grania w tę samą grę na różnych urządzeniach, co często skutkowało mniejszą wydajnością i ograniczeniem funkcji. Dzięki Razer Kaira Pro gracze mogą teraz korzystać z tego samego, wysokiej jakości i bogatego w funkcje zestawu słuchawkowego podczas grania na swoim Xbox Series X | S, komputerze PC i telefonie lub tablecie z systemem Android, ciesząc się bogatym, wciągającym dźwiękiem i komunikacją pozbawioną szumów bez względu na miejsce i czas.



Kaira Pro wprowadza najnowszą technologię audio firmy Razer do konsol Xbox Series X | S. Słuchawki korzystają z tych samych 50-milimetrowych przetworników TriForce Titanium, które zadebiutowały w wielokrotnie nagradzanym Razer BlackShark V2. Kaira Pro zapewnia jednak jeszcze czystszy dźwięk, z indywidualnie dostrojonymi wysokimi, średnimi i niskimi częstotliwościami, co pozwala na osiągnięcie wyraźniejszych wysokich tonów, bogatszych środków i mocniejszego basu, aby dać graczom prawdziwie immersyjne wrażenia dźwiękowe. Za pomocą przycisku ustawień wstępnych EQ gracze Xbox mogą przełączać się między czterema domyślnymi ustawieniami korektora, takimi jak tryb FPS (w celu poprawienia takich dźwięków w grze, jak kroki przeciwnika) lub po prostu wybrać tryb basowy, aby uzyskać mocniejszy, bardziej dynamiczny dźwięk w grze.



Wyposażony w mikrofon HyperClear o superkardioidalnej charakterystyce kierunkowości, Razer Kaira Pro zapewnia niezwykle czystą komunikację głosową, nawet w ogniu walki. Dzięki ulepszonej izolacji głosu, eliminującej większą ilość szumów płynących z otoczenia z tyłu i po bokach, zwiększonej czułości, zapewniającej lepszą charakterystykę niskich częstotliwości oraz dzięki zoptymalizowanej obudowie zapewniającej dodatkową klarowność i dokładniejsze zbieranie głosu, twoi koledzy z drużyny z pewnością usłyszą każde wypowiedziane przez ciebie słowo.



Zaprojektowane do długich sesji gry, słuchawki Kaira Pro wykorzystują ultramiękką, oddychającą piankę z pamięcią kształtu i nauszniki zaprojektowane tak, aby zminimalizować gromadzenie się ciepła i pocenie. Miękki, dobrze wyściełany pałąk na lekkiej ramie ze stali nierdzewnej zapewnia elastyczną i niezwykle trwałą konstrukcję.



Sugerowana cena detaliczna, to 169.99 Euro.































Źródło: Info Prasowe / Razer