Razer Mobile Suit Gundam Collection

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprasza graczy do świętowania legendarnej potęgi Gundam lub srogiej mocy Zaku II z pomocą całkowicie nowej kolekcji Razer | Mobile Suit Gundam. Ta ostateczna kolekcja dla graczy czerpie inspirację z ikonicznych Mobile Suits takich jak RX-78-2 Gundam i MS-06 Zaku II, a współpraca celebruje ich wieczną rywalizację. Ekskluzywna kolekcja jest dostępna tylko dla fanów marki i zawiera:

- Razer Iskur X - Mobile Suit Gundam Edition łączy kultową estetykę z ergonomiczną konstrukcją. Graj w absolutnym komforcie, tak jak Amuro Ray sterujący swoim RX-78-2 Gundam.

- Koszulki Razer RX-78-2 Gundam i Razer MS-06 Zaku II zostały zaprojektowane, aby pokazać dążenia Federacji Ziemi do pokoju oraz walkę Księstwa Zeonu o niepodległość. Te koszulki pozwalają noszącemu wyrazić przynależność do swojej frakcji i złożyć przysięgę wierności anime, które zachwyciło fanów na całym świecie.







- Bluza i sweter Razer | Mobile Suit Gundam, to doskonałe połączenie komfortu i ikonicznego stylu Gundam. Czy to grając w gry, czy w drodze, esencja Mobile Suits jest wpleciona w każdy twój krok.



Mobile Suit Gundam i Razer łączą siły, aby świętować dziedzictwo anime za pomocą limitowanej edycji krzesła gamingowego i odzieży, kontynuując tradycję Razer w unikalnych współpracach z markami takimi jak PUBG, Hello Kitty i Pokémon. Ta partnerska współpraca łączy nowoczesną technologię i stylową estetykę, tworząc ostateczne doświadczenie gamingowe.

































Źródło: Info Prasowe - Razer