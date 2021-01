Razer Naga X - Najlepsza myszka do gier MMO powraca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ciesząca się największym powodzeniem linia myszek do gier MMO powraca wraz z debiutem Naga X - najnowszym urządzeniem w rodzinie Razer Naga. Naga X jest najlżejszą myszką z tej serii, zachowującą przy tym charakterystyczną, programowalną siatkę przycisków, która została zaprojektowana tak, aby zapewniać graczom niekwestionowaną przewagę podczas rozgrywki i dawać im dostęp do większego arsenału poleceń na wyciągnięcie ręki. Myszka Razer Naga X jest wyposażona w 16 programowalnych przycisków, które są ergonomicznie rozmieszczone w celu zapewnienia do nich szybkiego dostępu.







Do każdego przycisku można przypisać różne funkcje począwszy od podstawowych akcji, takich jak rzucanie zaklęć aż po zaawansowane działania makr, łączące sekwencje poleceń uruchamianych za pomocą jednego naciśnięcia. Ponadto tryb Razer HyperShift umożliwia przypisanie do przycisków pełnego zestawu dodatkowych akcji, które są aktywowane po przytrzymaniu przycisku HyperShift.



Zachowując wszystkie cechy, które sprawiają, że Razer Naga jest najlepszym wyborem dla graczy MMO, Razer Naga X waży tylko 85 gramów, co czyni ją najlżejszą jak dotąd myszką z tej rodziny. Teraz, dzięki ulepszonym przełącznikom optycznym drugiej generacji, używanymi w najnowszych i najlepszych myszkach Razera, gracze mogą korzystać z zalet szybkiej aktywacji klawiszy i cieszyć się ich niezrównaną niezawodnością.



Mysz Razer Naga X jest wyposażona w zaawansowany czujnik optyczny Razer 5G, kabel Razer Speedflex, zapewniający niezakłócone niczym ruchy myszki. Ślizgacze urządzenia są wykonane w 100% z teflonu PTFE, co gwarantuje płynność przesuwania się myszki po każdej powierzchni i daje graczom MMO najwyższą mobilność podczas długich godzin rozgrywki.



Razer Naga X ma również wbudowaną pamięć, dzięki której gracze mogą łatwo uzyskać dostęp do osobistych ustawień, w tym ustawień mapowania klawiszy, podczas podróży. Myszka jest zasilana przez system podświetlenia Razer Chroma RGB, zapewniający pełną personalizację i wciągające wrażenia z gry.



Mysz jest już dostępna w sugerowanej cenie 89.99 Euro.



































Źródło: Info Prasowe / Razer