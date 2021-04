Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj Orochi V2, kompaktową, ultralekką bezprzewodową myszkę do grania, która może pracować przez ponad 900 godzin na jednej baterii AA. Wyposażona w technologię bezprzewodową Razer HyperSpeed o ultra niskim opóźnieniu oraz w mechaniczne przełączniki drugiej generacji, Orochi V2 łączy w sobie wydajność i wygodę zapakowane w zwartą i kompaktową konstrukcję, która idealnie spełni potrzeby graczy korzystających z notebooków. Dla graczy grających na laptopach transport wysokowydajnego sprzętu do gier może być wyzwaniem, szczególnie przy ograniczonej przestrzeni dostępnej na urządzenia peryferyjne i akcesoria.







Orochi V2 została zaprojektowana tak, aby w ręce graczy trafiła przenośna i wysokiej klasy myszka do grania, która jest na tyle mała, że można ją włożyć do kieszeni lub torby. Technologia Razer HyperSpeed, zdolna do obsłużenia jednoczenie wiele urządzeń, pozwala graczom na podłączenie Orochi V2 i klawiatury bezprzewodowej pod jedno USB dongle, oszczędzając tym samym dodatkowy port USB do innych celów.



Ultralekka konstrukcja Orochi V2 (waga mniejsza niż 60 gramów, bez baterii), została stworzona przez doświadczonych inżynierów Razera i dopracowana na podstawie opinii użytkowników myszek. Orochi V2 cechuje się symetryczną konstrukcją, dzięki czemu urządzenie można z łatwością używać za pomocą różnych stylów trzymania myszki.



Orochi V2, dzięki zwężającym się końcom, zapewnia solidny uchwyt niezbędny do szybkich, kontrolowanych ruchów. Wygięty korpus myszki daje zaś możliwość komfortowego ułożenia dłoni, zmniejszając tym samym zmęczenie podczas długich sesji użytkowania. Z boku myszki znajduje się wgłębienie pod kciuka oraz zoptymalizowane przyciski boczne dla łatwiejszego dostępu do ulubionych funkcji. Dlatego Orochi V2 pozwala użytkownikom skupiać się zarówno na pracy, jak i na zabawie.



Pracująca tylko na jednej baterii AA lub AAA, Razer Orochi V2 ma jedno hybrydowe gniazdo na baterię, umiejscowione tak, aby zrównoważyć rozłożenie ciężaru. Orochi V2 pozwala na ponad 900 godzin ciągłego użytkowania w trybie Bluetooth. Alternatywnie, gracze mogą wybrać połączenie za pośrednictwem technologii Razer HyperSpeed Wireless, aby uzyskać do 425 godzin nieprzerwanego połączenia bez najmniejszych opóźnień.



Orochi V2 jest wyposażona w mechaniczne przełączniki Razera drugiej generacji (z nowymi pozłacanymi punktami styku, które są mniej podatne na degradację), mogącymi się pochwalić żywotnością na poziomie do 60 milionów kliknięć. Przełączniki zapewniają wyraźne kliknięcie przy każdym naciśnięciu klawisza myszki. Dodatkowo, Orochi V2 ma ślizgacze wykonane w 100% z teflonu PTFE oraz ultra-responsywny zaawansowany czujnik optyczny 5G. Dzięki temu myszka stanie się idealnym towarzyszem wszystkich użytkowników laptopów, poszukujących najlepszej myszy zarówno pod względem produktywności, jak i wydajności.



Orochi V2 jest standardowo dostępna w kolorze czarnym lub białym. Osoby, które chciałyby spersonalizować wygląd urządzenia i pokazać swoją pasję oraz osobowość, będą mogły wybrać jeden spośród ponad 100 różnych wzorów dostępnych w Razer Customs. Dzięki szerokiej gamie możliwości, w skład których wchodzą m.in. liczne wzory, naklejki i kolory, a nawet projekty inspirowane grami, użytkownicy mogą dostosować wygląd swojej Orochi V2 do własnego zestawu komputerowego.



Niedawno Razer pokazał również specjalne nakładki Universal Grip Tape dla graczy, którzy chcą zapewnić sobie pełną kontrolę. Zewnętrzna powierzchnia taśmy wykonana jest z mocno teksturowanego, poliuretanowego materiału, który pochłania pot i zapewnia maksymalną przyczepność nawet podczas najbardziej intensywnych sesji gier. Taśma Razer Universal Grip Tape jest dostępna z różnymi wstępnie przyciętymi, samoprzylepnymi nakładkami, które można użyć na myszach, klawiaturach lub kontrolerach lub wszędzie tam, gdzie wymagany jest bezpieczny i niezawodny uchwyt.



O RAZER OROCHI V2

Przybliżone wymiary: 108mm (długość) x 60mm (szerokość) x 38mm (wysokość)

Przybliżona waga: <60g

Symetryczna konstrukcja dla osób praworęcznych

Technologia bezprzewodowa Razer HyperSpeed ze wspraciem dwóch urządzeń na jednym dongle

Dwa tryby pracy bezprzewodowej (2.4GHz I Bluetooth)

Bateria: do 425 godzin pracy (2.4Ghz), 950 godzin pracy (BLE) z dołączoną bateryjką AA

2. generacja Razer Mechanical Mouse Switches o żywotności do 60 milionów kliknięć

Komora na baterie AA/AAA (można używać tylko jednej)

Sześć niezależnie programowalnych przycisków

Gamingowe pokrętło środkowe

Sensor optyczny o rzeczywistej rozdzielczości 18 000 DPI 5G i dokładnością śledzenia na poziomie 99.4%

Do 450 cali na sekundę (IPS)

Niebarwione ślizgacze wykonane z teflonu PTFE

Ustawienia czułości w locie (domyślne ustawienia: 400/800/1600/3200/6400)

Wbudowana pamięć na jeden profil

Obsługa Razer Synapse 3



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Orochi V2: 79.99 EURO MSRP

Razer Orochi V2 Customs Edition: 99.99 EURO MSRP



































Źródło: Info Prasowe / Razer