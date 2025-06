Razer Phantom - Estetyka przyszłości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer™ zaprezentował dziś kolekcję Razer Phantom - odważną nową kolorystykę, która na nowo definiuje design w świecie gamingu. Kolekcja Phantom, charakteryzująca się całkowicie przezroczystą konstrukcją - odsłaniając skomplikowaną architekturę każdego urządzenia. Nowe półprzezroczyste materiały stworzone z myślą o Razer Chroma RGB jeszcze lepiej podkreślają efekty świetlne. Dzięki nim kolory są bardziej wyraziste, a całość zyskuje nowy wymiar. Efekty świetlne można zsynchronizować z ponad 300 grami obsługującymi Chroma, tworząc spójny, dynamiczny ekosystem. Kolekcja Phantom łączy innowacyjny design z najwyższą wydajnością – to połączenie formy i funkcji, które wyróżnia się zarówno wizualnie, jak i technicznie.







Razer Basilisk V3 Pro 35K – Phantom Green Edition

Razer Basilisk V3 Pro 35K w edycji Phantom Green to ikona stylu i funkcjonalności. Nowa półprzezroczysta obudowa wzmacnia efekty RGB, a 12-strefowe podświetlenie Chroma zapewnia imponujące efekty świetlne, reagujące na grę. Mysz wyposażona jest w czujnik optyczny Razer Focus Pro 35K, przełączniki Razer Optical Mouse Switches Gen-3, kółko Razer HyperScroll Tilt Wheel i 13 programowalnych elementów sterujących.



Razer BlackWidow V4 75% - Phantom Green Edition

BlackWidow V4 75% - Phantom Green Edition posiada zupełnie nową, półprzezroczystą obudowę, zachowując jednocześnie wszystkie cechy klawiatury mechanicznej klasy premium. Wśród kluczowych rozwiązań znajdują się: uszczelkowy montaż, PCB z taśmą wzmacniającą i wymiennymi gniazdami, dwuwarstwowa pianka tłumiąca dźwięki, fabrycznie nasmarowane stabilizatory montowane na płytce oraz przełączniki Razer Orange Tactile Gen-3.Nowością są również półprzezroczyste klawisze ABS z podświetleniem z dwóch stron i niezależnym podświetleniem każdego klawisza. Klawiatura nie tylko świetnie wygląda, ale też stanowi centralny punkt każdej nowoczesnej konfiguracji, łącząc styl z funkcjonalnością.



Razer Barracuda X Chroma – Phantom Green Edition

Barracuda X Chroma – Phantom Green Edition przenosi Razer Chroma RGB na wyższy poziom, łącząc zachwycające efekty świetlne z wysokiej klasy dźwiękiem. Zestaw słuchawkowy oferuje sześć stref w pełni konfigurowalnego podświetlenia RGB, dostępnych za pośrednictwem aplikacji Razer Audio lub Razer Chroma Studio. Synchronizacja z ponad 300 grami pozwala na stworzenie prawdziwie immersyjnych wrażeń. Zaprojektowany z myślą o całodziennym komforcie, headset charakteryzuje się lekką, ergonomiczną konstrukcją z obrotowymi nausznikami i oddychającymi poduszkami z pianki z pamięcią kształtu. Wysokiej jakości 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce oferują bogaty, zbalansowany dźwięk w szerokim paśmie częstotliwości. Odłączany mikrofon Razer HyperClear Cardioid Mic zapewnia czystą i wyraźną komunikację. To zestaw, który sprawdzi się zarówno w domowym zaciszu, jak i w podróży — zachwycając dźwiękiem i wyglądem.



Razer Firefly V2 Pro – Phantom Green Edition

Razer Firefly V2 Pro – Phantom Green Edition redefiniuje wygląd podkładki pod mysz jako pierwsza na świecie w pełni podświetlana diodami LED mata gamingowa. Teraz w zupełnie nowej, półprzezroczystej odsłonie, ukazującej złożoną strukturę wewnętrznej płytki PCB. Efekt? Nowoczesny, technologiczny design, który przyciąga wzrok. Mikroteksturowana powierzchnia zapewnia doskonałą współpracę z czujnikami optycznymi i precyzyjne śledzenie ruchów myszy. Całkowite podświetlenie LED umożliwia intensywne, zsynchronizowane efekty świetlne, konfigurowalne w wielu strefach za pomocą oprogramowania Razer Synapse. Współpraca z innymi urządzeniami Chroma zapewnia spójność wizualną całej konfiguracji.Wbudowany port USB 2.0 dodaje praktyczności, idealnie sprawdzając się jako punkt podłączenia dongla HyperSpeed do myszy Basilisk V3 Pro 35K – tworząc razem idealny, bezprzewodowy duet.



Nowa era estetyki gamingowej

Kolekcja Razer Phantom to nie tylko świeże spojrzenie na kolorystykę – to początek nowego rozdziału w projektowaniu sprzętu dla graczy. Bazując na dotychczasowych edycjach kolorystycznych jak Quartz, Mercury czy White, Phantom wyraźnie podkreśla dążenie Razera do innowacji, które łączą wysoką wydajność z unikalnym designem. Półprzezroczysta konstrukcja i zaawansowana integracja Chroma RGB sprawiają, że każde urządzenie z tej kolekcji nie tylko wygląda wyjątkowo, ale akże pozwala użytkownikowi wyrazić siebie i podnieść poziom swojej konfiguracji.



Ceny i dostępność

- Razer Basilisk V3 Pro 35K – Phantom Green Edition, jest dostępna w cenie 169.99 USD / 179.99 EURO (sugerowana cena detaliczna) i można ją już nabyć na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie.

- Razer BlackWidow V4 75% – Phantom Green Edition kosztuje 199.99 USD / 229.99 EURO (MSRP) i również jest już dostępna na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie.

- Razer Barracuda X Chroma – Phantom Green Edition została wyceniona na 139.99 USD / 149.99 EURO (MSRP) i jest dostępna wyłącznie na Razer.com oraz w salonach RazerStore w USA. Na rynkach międzynarodowych (z wyłączeniem USA) można ją kupić na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie.

- Na koniec, Razer Firefly V2 Pro – Phantom Green Edition jest dostępna w cenie 109.99 USD / 119.99 EURO (MSRP) na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer