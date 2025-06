Autorskie karty graficzne SAPPHIRE AMD Radeon RX 9060 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży autorskie karty graficzne oparte na układach AMD Radeon RX 9060 XT. Są to modele przeznaczone dla użytkowników oczekujących dobrej wydajności w rozdzielczościach 1080p i 1440p za przystępną cenę. Układ RX 9060 XT bazuje na architekturze AMD RDNA 4 i został zbudowany z 2048 procesorów strumieniowych, 32 jednostek RT oraz 64 jednostek AI. Wszystkie warianty wyposażono w 16 GB pamięci GDDR6 20 Gbps pracującej na 128-bitowej szynie. Jej wydajność jest dodatkowo wspomagana przez 32 MB szybkiej pamięci Infinity Cache. Wyjątkiem jest RX 9060 XT w wersji PULSE, który występuje też w wariancie z 8 GB VRAM. Każda autorska karta SAPPHIRE RX 9060 XT została wyposażona w parę portów HDMI 2.1a oraz jedno złącze DisplayPort 2.1b. Wszystkie umożliwiają przesyłanie sygnału obrazu o rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px).







NITRO+ – flagowa seria SAPPHIRE

Model NITRO+ RX 9060 XT w trybie Boost cechuje się taktowaniem układu graficznego na poziomie 3320 MHz, a w trybie Game – 2780 MHz. Z kolei parametr Typical Board Power jest wyższy niż w pozostałych wariantach i wynosi 182 W. Zasilanie, jak we wszystkich pozostałych modelach, jest realizowane przez pojedynczą 8-pinową wtyczkę PCI Express. Zaraz za nią na laminacie znajdują się bezpieczniki chroniące układ graficzny przed ewentualnymi skokami natężenia prądu. Sekcja zasilająca kart składa się w sumie z dziewięciu faz.



Termopad Honeywell PTM7950

W przekazywaniu ciepła z układu graficznego do podstawy systemu chłodzenia pośredniczy termopad Honeywell PTM7950. Jest to sprawdzone rozwiązanie o wysokiej wydajności, które nie traci właściwości wraz z upływem czasu ani nie przewodzi prądu. Radiator karty jest owiewany przez trzy wentylatory Tri-X z podwójnym łożyskiem kulkowym i łopatkami o profilu AeroCurve. Dzięki minimalizacji tarcia powietrza generują one niskie ciśnienie akustyczne. Ponadto, dzięki technologii Quick Connect po odkręceniu jednej śrubki wentylatory można łatwo wyczyścić albo ewentualnie wymienić, nie tracąc przy tym gwarancji. Zgodnie z filozofią Frame Defence autorskie karty SAPPHIRE są zabudowane z każdej strony, co zabezpiecza je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pomaga w tym aluminiowy backplate.



Podświetlenie ARGB

Na całej długości układ chłodzenia modelu NITRO+ został zainstalowany pasek podświetlenia ARGB. Za pomocą programu SAPPHIRE TriXX można zmieniać jego tryby pracy. Ponadto, przy pomocy znajdującego się na laminacie karty wyprowadzenia i dołączonego do zestawu przewodu można zsynchronizować iluminację paska z diodami LED płyty głównej.



PURE – w kolorach bieli

Karty w wersji PURE odznaczają się białą kolorystyką układu chłodzenia oraz backplate. Układ graficzny PURE Radeon RX 9060 XT pracuje z taktowaniem Boost wynoszącym 3290 MHz oraz 2700 MHz w trybie Game. Typical Board Power został ustalony na poziomie 170 W. Chłodzenie modelu PURE odbywa się przy pomocy dwóch wentylatorów z podwójnym łożyskiem kulkowym. Termopad Honeywell PTM7950, tak samo jak w wariancie NITRO+, pośredniczy w wymianie energii cieplnej rdzenia karty i radiatora. Zamiast paska LED biegnącego przez całą długość układu chłodzenia, w modelu PURE zastosowano logo SAPPHIRE z iluminacją ARGB. Kartę również wyposażono w złącze 3-pin 5V ARGB do synchronizacji podświetlenia z płytą główną.



PULSE – granie dla każdego

Linia kart SAPPHIRE RX 9060 XT to też przystępne cenowo modele PULSE. Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy wersją z 16 GB lub 8 GB pamięci graficznej. Wszystkie pozostałe parametry są w nich identyczne. Zegary są takie same jak w modelu PURE i wynoszą 3290 MHz w trybie Boost oraz 2700 MHz w trybie Game. Typical Board Power również wynosi 170 W. Nieco inne są za to wentylatory, gdyż zamontowano w nich łożyska ślizgowe. Karty PULSE nie mają też żadnego podświetlenia.



Nowa wersja oprogramowania TriXX

Wraz z kartami RX 9060 XT debiutuje najnowsza wersja oprogramowania SAPPHIRE TriXX. Została ona odświeżona pod względem graficznym, a jej interfejs przeprojektowano w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Z poziomu programu można m.in. łatwo zmienić profil działania karty z Performance na Efficient. Nie potrzeba w tym celu, jak dotychczas, otwierać obudowy i zmieniać pozycji przełącznika na laminacie karty.























źródło: Info Prasowe - SAPPHIRE