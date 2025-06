Mercusys MA70XE - Wi-Fi 6 dla Twojego PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys wprowadza do oferty kartę sieciową MA70XE – kompaktowe urządzenie z obsługą Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4. Nowy model został zaprojektowany z myślą o użytkownikach komputerów stacjonarnych, którzy oczekują szybkiej i niezawodnej łączności bezprzewodowej. Dzięki MA70XE użytkownicy mogą rozszerzyć możliwości starszych komputerów stacjonarnych o szybkie Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, bez konieczności wymiany całego sprzętu. To ekonomiczna opcja modernizacji, zapewniająca zgodność z nowoczesnymi standardami sieciowymi.







Model MA70XE wykorzystuje dwupasmową technologię Wi-Fi 6, oferując prędkości transmisji do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Dzięki obsłudze pasma 5Ghz wielowątkowe zadania – od wideokonferencji po sesje gamingowe – mogą odbywać się równolegle, bez uciążliwego buforowania. Z kolei obsługa pasma 2.4Ghz gwarantuje kompatybilność karty ze wszystkimi routerami i punktami dostępowymi WiFi – w tym starszymi urządzeniami.



Dwie anteny o wysokim zysku dbają o stabilny zasięg sygnału, umożliwiając komfortową pracę nawet w oddalonych pomieszczeniach. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, których stanowisko pracy znajduje się w różnych częściach domu lub mieszkania, eliminujące frustracje związane z niestabilnym połączeniem. Z kolei technologie MU-MIMO i OFDMA poprawiają wydajność i płynność przesyłania informacji nawet wtedy, gdy w sieci pracuje wiele urządzeń jednocześnie.



Najnowsza wersja Bluetooth 5.4 zapewnia energooszczędne połączenia z klawiaturami, myszami, słuchawkami i innymi urządzeniami peryferyjnymi, redukując jednocześnie liczbę kabli na biurku i usprawniając organizację przestrzeni pracy. Bezpieczeństwo połączeń zapewnia najnowszy standard szyfrowania sieci bezprzewodowych – protokół WPA3. Zgodność z Windows 10 i 11 (64-bit) skraca instalację do kilku kliknięć, co gwarantuje bezproblemową integrację z najpopularniejszymi platformami komputerowymi i upraszcza pierwszy start także w komputerach bez dostępu do sieci przewodowej.



Karta MA70XE dostępna jest w sprzedaży, w cenie około 90 PLN i została objęta trzyletnią gwarancją producenta.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link