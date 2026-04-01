Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Razer zaprezentował Razer Pro Type Ergo – ergonomiczną, bezprzewodową klawiaturę zaprojektowaną tak, aby długie godziny pracy przy biurku były bardziej naturalne, mniej męczące… i zdecydowanie bardziej produktywne. Pro Type Ergo to odpowiedź Razera na rynek, który od dawna potrzebował świeżego impulsu. To klawiatura o dzielonej, ergonomicznej konstrukcji, która od pierwszego naciśnięcia klawisza wydaje się znajoma, z czasem redukuje napięcie i sprytnie wplata zaawansowane narzędzia pracy bezpośrednio w swój układ. Dla profesjonalistów, którzy żyją przy klawiaturze, to sprzęt stworzony, by wspierać komfortową pracę – przez cały dzień, każdego dnia.







Ergonomia zaprojektowana dla naturalnego pisania

Dzielona konstrukcja Pro Type Ergo utrzymuje dłonie i ramiona w bardziej naturalnym ułożeniu, ograniczając boczne ruchy i pomagając zmniejszyć napięcie podczas długotrwałego użytkowania. Układ został zaprojektowany tak, aby od pierwszego dnia wydawał się intuicyjny – przejście na klawiaturę dzieloną jest płynne i zaskakująco naturalne. Nachylenie podstawy o 10° oraz pięć regulowanych kątów pisania – płaski (0°), nachylenie do przodu 4° lub 7° oraz do tyłu +4° lub +7° – pozwalają idealnie dopasować ustawienie zarówno do pracy siedzącej, jak i stojącej. Wbudowana, miękka podpórka pod nadgarstki pomaga je odciążyć przez cały dzień pracy. Aby jeszcze bardziej podkręcić produktywność, zastosowano podwójne klawisze „B”, podwójne spacje oraz centralny backspace – dzięki czemu oba kciuki mogą wygodnie obsługiwać najczęstsze funkcje. To rozwiązanie ogranicza niepotrzebne ruchy palców i zwiększa płynność pracy – szczególnie dla osób, które spędzają długie godziny na pisaniu, kodowaniu czy pracy z dokumentami.



Niskoprofilowe klawisze stworzone do długich sesji

Razer Pro Type Ergo wykorzystuje ultraniskoprofilowe klawisze o kształcie dopasowanym do opuszków palców. Krótszy skok klawisza oznacza mniej wysiłku przy każdym naciśnięciu – a więc więcej energii na to, co naprawdę ważne. Delikatne, sferyczne wgłębienia prowadzą palce dokładnie tam, gdzie trzeba, zwiększając komfort i precyzję. Wnętrze klawiatury wypełniają warstwy tłumiące dźwięk oraz zoptymalizowane stabilizatory, dzięki czemu pisanie jest ciche, płynne i przyjemnie kontrolowane – idealne zarówno do domowego biura, jak i otwartej przestrzeni czy spotkań online.



Wbudowane narzędzia produktywności – gotowe od razu

Aby zminimalizować codzienne tarcie pracy, Pro Type Ergo oferuje pięć dedykowanych klawiszy makro, przycisk wyciszenia mikrofonu oraz pokrętło Razer Command Dial – wszystko w zasięgu ręki. Już po wyjęciu z pudełka klawiatura jest skonfigurowana pod najczęstsze scenariusze pracy: nawigację po dokumentach, sterowanie multimediami czy skróty w popularnych aplikacjach kreatywnych i produktywnościowych. Bez zbędnej konfiguracji – po prostu działa.



Dla tych, którzy chcą więcej, klawisze makro i Command Dial można dostosować w Razer Synapse. Pokrętło obsługuje wiele funkcji domyślnych, ale może też przejąć dziesiątki niestandardowych działań – od przewijania długich stron, przez zoomowanie, po sterowanie osią czasu czy zmianę narzędzi. Wszystko to zamienia złożone czynności w płynne, powtarzalne gesty. Jednocześnie funkcja AI Prompt Master otwiera drzwi do świata sztucznej inteligencji za pomocą jednego klawisza. Podsumowanie tekstu, pisanie maili czy szybki start w researchu – bez przeskakiwania między oknami.Integrując AI bezpośrednio z klawiaturą, Pro Type Ergo zamienia ją w akcelerator pracy – przyspiesza działania, ale kontrola zawsze pozostaje w rękach użytkownika.



Stworzona dla nowoczesnych przestrzeni pracy

Dzięki 5-kanałowej łączności multi-device, Pro Type Ergo pozwala płynnie przełączać się między komputerami stacjonarnymi, laptopami i tabletami – przez Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz), trzy profile Bluetooth lub przewodowo przez USB-C. Jedna klawiatura, wiele światów pracy. Akumulator zapewnia do trzech miesięcy typowego użytkowania biurowego na jednym ładowaniu – mniej kabli, mniej baterii, więcej swobody. Minimalistyczny design sprawia, że Pro Type Ergo idealnie wpisuje się w profesjonalne stanowiska pracy. Podświetlenie Chroma RGB oferuje subtelną iluminację strefową, poprawiając widoczność w każdych warunkach – od jasnego biura po nocne sesje – bez utraty eleganckiego, biznesowego charakteru.



Cena i dostępność

Razer Pro Type Ergo - 189.99 USD / 199.99 € (MSRP). Dostępna już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

























źródło: Info Prasowe / Razer